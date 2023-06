NMU News : विद्यार्थ्यांनी साकारली ‘थर्मल बाष्पीभवन प्रणाली’; उमवितील संशोधकांचा आविष्कार

Jalgaon News : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र प्रशाळेच्या इलेक्ट्रॉनिक्स विभागातील संशोधक विद्यार्थ्यांनी अल्प किमतीत धातूच्या पातळ फिल्मस आणि कोटिंगसाठी थर्मल बाष्पीभवन प्रणाली विकसित केली आहे.

२५ लाख रुपये बाजारमूल्य असलेली ही प्रणाली विद्यार्थ्यांनी काही वस्तूंचा पुनर्वापर करून केवळ चार लाख रुपयांत विभागातच तयार करण्यात यश मिळविले आहे.

कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. २१) या प्रणालीचे उद्‌घाटन झाले. प्रा. ए. एम. महाजन यांनी या प्रशाळेत नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्य आणि उपकरणे (MDNL Class 10,000) प्रयोगशाळा विकसित केली आहे. त्यात आता ही नवीन थर्मल इव्हॅपोरेशन सिस्टिम बसविली जाणार आहे.(Thermal Evaporation System developed by students Invented by researchers at NMU module of 25 lakhs developed in four lakhs Jalgaon News)

‘मेक इन इंडिया’तून प्रेरणा

धातूचा अत्यंत बारीक असा थर (कोटिंग) सेमी कंडक्टर वेफरवरती करण्यासाठी, तसेच पुढे सूक्ष्म आकाराचे ‘नॅनो डिव्हायसेस’ तयार करण्यासाठी या प्रणालीचा उपयोग होणार आहे. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’तून प्रेरणा घेत अत्यंत कमी खर्चात प्रा. महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रणाली संशोधक विद्यार्थ्यांनी अथक मेहनत घेऊन तयार केली आहे.

कुलगुरूंनी प्रा. महाजन आणि त्यांच्या संशोधक विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून या प्रकारचे प्रयोग विद्यापीठात होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.

...अशी विकसित केली प्रणाली

संशोधक विद्यार्थी अभिषेक चौधरी याने या प्रणालीचे डिझाइन तयार केले. त्यासाठी प्रयोगशाळेतीलच काही वस्तूंचा पुनर्वापर करण्यात आला. त्यात जुन्या बंद पडलेल्या प्रणालीमधील चेंबर व रोटरी पंपचा पुनर्वापर करण्यात आला.

या प्रणालीच्या माध्यमातून बाष्पीभवनासाठी टंगस्टन या धातूला गरम करण्यासाठी आवश्यक असलेला २२० ॲम्पीअरपर्यंतचा करंट प्राप्त करणे शक्य झाले. प्रणालीच्या निर्मितीत भूषण देसले, वैभव बारोकार, सुमीत पाटील, यशल नारखेडे, मनीष पाटील व अश्विनी घाटे या विद्यार्थ्यांचे योगदान आहे.