Jalgaon Crime News : पातोंड्यात दुकान, पानटपरी फोडल्या

Jalgaon Crime News : येथील बस स्टॉप परिसरात दोन पान टपऱ्या व एक किराणा दुकान फोडून चोरट्यांनी रक्कम लंपास केली. (Thieves looted money by breaking into shops and grocery stores jalgaon crime news)

चोरटा सीसीटीव्ही कॅमेराच्या फुटेजमध्ये चोरी करताना कैद झाला आहे. बस स्टॉप परिसरात रघुनाथ रोकडे यांचे किराणा व थंड पेय दुकान घराच्या बाहेर आहे. मंगळवारी (ता. १८) रात्री एक ते दोनच्या सुमारास रोकडे कुटुंब घरात झोपले असल्यावर सीसीटीव्ही पहिल्या फुटेजनुसार अगोदर पिवळा टी-शर्ट व काळी जीन्स घातलेला इसम तोंडावर हात लावून आलेला दिसतो.

तर दुसऱ्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तोच इसम दुकानाचे कुलूप तोडून हातात बॅटरी व टिकाव घेऊन खुर्चीवर चढत कॅमेऱ्याची दिशा बदलवून वर करताना दिसत आहे. या वेळी त्याने अंगातील पिवळ्या कलरचा टी-शर्ट कमरेला बांधून डोक्यावर काळा कापड टाकलेला दिसत आहे.

यावेळी चोरट्यानी दुकानाची झाडाझडती घेत गल्ल्यातील सातशे ते आठशे रुपयांची चिल्लर व भारत गॅस कंपनीचे भरलेले सिलिंडर व किरकोळ सामान चोरट्याने चोरून नेल्याचे दुकान मालक रघुनाथ रोकडे यांनी सांगितले.