Jalgaon News : नांद्रा येथे कापूस चोरी

नांद्रा (जि. जळगाव) : येथील पहाण रस्त्यावर नागमंदिराजवळ असलेल्या शरद तावडे यांच्या रस्त्यालगतच्या गुदामातून चोरट्यांनी रविवारी (ता. २६) सुमारे ७० क्विंटल कापसासह शेजारच्या

खोलीत असलेले सोलर पॅनलचे साहित्य, इन्व्हर्टर, बॅटरी, पिटर मशिन, मंदिराची घंटा व मंदिरात बसविण्यासाठी आणलेले साहित्य असा ऐवज लंपास केला. (Thieves stole around 70 quintals of cotton from roadside warehouse in jalgaon crime news)

चोरट्यांनी मध्यरात्री प्रवेशद्वार व गुदामाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करून ही चोरी केली. वर्षभरात या रस्त्यावर दुसऱ्यांदा कापूस चोरीची घटना घडली आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी भयभीत झाले आहेत. कापसाला भाव नसल्यामुळे कापूस पडून आहे.

याबाबत पोलिसांनी पंचनामा करून श्‍वानपथकास पाचारण केले होते. मात्र चोरट्यांचा माग मिळू शकला नाही. घटनास्थळी पोलिस उपनिरीक्षक योगेश गणगे, जितेंद्र काटे, पोलिस कर्मचारी दिलीप वाघमोडे, मुकुंद परदेशी, नीलेश गायकवाड, पोलिस पाटील, किरण तावडे यांनी भेट देऊन पाहणी केली व घटनेचा पंचनामा केला.