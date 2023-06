Jalyukta Shivar News : यंदा एकाही गावात साठणार नाही पाणी; ‘जलयुक्त’ चा आराखडा

Jalgaon News : राज्यात भाजप-शिंदे गटाची सत्ता आल्यानंतर ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ सुरू करण्यात आले. जळगाव जिल्ह्यात या अभियानाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आनलाईन बैठकीही घेतली.

मात्र, पावसाळ्यापूर्वी या अभियानांतर्गत कामे सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. जी कामे सुरू आहेत, ती अटल भूजल योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत जलसिंचनाची आहेत. (This year no water stored in any village plan of Jalyukt Shivar work order open in September Jalgaon News)

जिल्ह्यात २४४ गावांचा समावेश ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ मध्ये करण्यात आला. मात्र, या गावात कोणती कामे करावयाची, त्यासाठी जागेचे संपादन, संबंधित कामांच्या वर्कआर्डर तयार करणे, त्यास राज्य शासनाची मंजुरी मिळविणे, निधीची मंजुरी आदी कामे करण्यासाठी तब्बल तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जाईल. यामुळे या अभियानातून यंदा तरी निवडलेल्या एकाही गावात पाणी साठविण्यात येणार नसल्याचे चित्र आहे.

सध्या जिल्हा परिषद, वन विभागाच्या माध्यमातून कनर्व्हजन अंतर्गत कामे सुरू आहेत. साडेआठ हेक्टरवर ही कामे आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानात ३० कोटींची कामे सुरू आहेत. त्यात विविध ठिकाणी कामे सुरू असून, त्या अंतर्गतच पाणी साठविले जाईल.

जलयुक्त अभियानात कामे करण्यासाठी आता सुरू करण्यात आली आहेत. ती पूर्ण होण्यास तब्बल तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागेल, अशी माहिती जलयुक्त अभियानाच्या सूत्रांनी दिली.