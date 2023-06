Jalgaon Crime News : डॉक्टर दाम्पत्याला धमकी; पोलिसासह दोघांना समन्स

Jalgaon News : येथील न्यू आशा हॉस्पिटलचे संचालक स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. स्वप्नील आणि डॉ. अमृता सैतवाल यांना मोबाईल फोनवरून शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची तसेच हॉस्पिटलची नासधूस करण्याची धमकी देणाऱ्या नाशिक येथील एका पोलिस कर्मचाऱ्यासह दोघा संशयितांविरुद्ध दाखल खटल्याची दखल घेऊन न्यायालयानस संशयिताना समन्स जारी केले आहेत.

या प्रकरणात रुग्ण महिलेचा नातेवाईक असलेला पोलिस कर्मचारी कडूबा ऊर्फ राहुल मधुकर पाटील आणि नाशिक येथील एका हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करणारा ईश्वर ज्ञानेश्वर पाटील या दोघांनी ९ नोव्हेंबर २०२२ ला रात्री दोनच्या सुमारास दारूच्या नशेत डॉ. सैतवाल दांपत्यास मोबाईलवरून २ तास शिवीगाळ केली होती. (Threat to doctor couple Summons to both with police Jalgaon Crime News)

त्याचवेळी दोघा संशयितांना डॉक्टर दांपत्यास ठार मारण्याची व हॉस्पिटलची नासधूस करण्याच्या धमकीही दिली होती. या घटनेसंदर्भात डॉ. सैतवाल यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जामनेर पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला होता.

त्यानंतर डॉ. सैतवाल यांनी याच संदर्भात जामनेर न्यायालयात फौजदारी खटलाही दाखल केला होता. या खटल्यासंदर्भात पोलिस तपास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दोघा संशयितांविरुद्ध प्रोसेस आणि समन्स जारी केले आहेत. या खटल्याचे कामी ॲड. कृष्णा बनकर हे डॉ. सैतवाल यांच्या वतीने काम पाहत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?