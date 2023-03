Jalgaon News : वऱ्हाडातील तिघांचा भीषण अपघातात मृत्यू; सुसरीजवळील बसची धडक

By

वरणगाव (जि. जळगाव) : पिंपळगाव (ता. भुसावळ) येथे लग्नसोहळ्यासाठी आलेल्या मनूर बुद्रुक (ता. बोदवड) येथील वऱ्हाडी मंडळींपैकी भावकीतील तिघे जण विवाहापूर्वी नागेश्‍वर महादेवाच्या दर्शनासाठी बोदवड-वरणगाव मार्गाने दुचाकीने जात असताना समोरून आलेल्या बसच्या धडकेत तिघांचा जागीच मृत्यू झाला.

हा अपघात सोमवारी (ता. १३) दुपारी दीडच्या सुमारास वरणगाव - बोदवड मार्गावरील सुसरी (ता. भुसावळ) गावाजवळ घडला. या अपघाताची वार्ता लग्नमंडपासह गावात पसरताच सर्वत्र शोककळा पसरली. (Three died in terrible accident Bus collision near Susri Jalgaon News)

मनूर बुद्रुक गावातील शेळके परिवारातील वराचे लग्न सोमवारी (ता. १३) पिंपळगाव येथील नववधूसोबत होते. लग्नानिमित गावातील व भाऊकीतील पाहुणे मंडळी पिंपळगाव खुर्द येथे वऱ्हाडी म्हणून जमले होते.

मुहुर्ताला वेळ असल्याने वऱ्हाडातील सचिन राजेंद्र शेळके (२६), भागवत प्रल्हाद शेळके (४३) व जितेंद्र कैलास चावरे (३२) (सर्व रा. मनूर बुद्रुक, ता. बोदवड) हे तिघे येथून जवळच असलेल्या नागेश्वर महादेव मंदिरात दर्शनासाठी दुचाकीने (एमएच १९, सीएस ११९८) बोदवड - वरणगाव मार्गावरून निघाले होते.

सुसरी शिवारात गावाजवळच वरणगावकडून येणाऱ्या भरधाव बसने (एमएच २०, बीएल ०९४८) समोरून धडक दिल्याने तिघे गंभीर जखमी झाले. त्यांना वरणगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केले.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

तिन्ही मृतदेह विच्छेदनगृहात ठेऊन भाऊकीतील विजय जगन्नाथ शेळके यांच्या फिर्यादीवरून अपघातास कारणीभूत ठरलेला बसचालक दिलीप आप्पा तायडे (भुसावळ आगार) याच्याविरुद्ध वरणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

मन हेलावणारा आक्रोश

अपघातस्थळी नातेवाईकांचा आक्रोश सर्वांच्या अंगावर काटा आणणारा होता. जितेंद्र चावरे याची दुचाकी भागवत शेळके चालवत होता तर दोघे मागे बसले होते, असे विजय शेळके यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे.