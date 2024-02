Jalgaon Crime News : बकरीचोर टोळीतील तिघे रिक्षासह ताब्यात

Jalgaon Crime News : हरिविठ्ठल नगरातून २५ ऑक्टोबर रोजी दोन बोकड आणि दोन बकऱ्या असा ३९ हजारांची जनावरे घरासमोरून चेारीला गेली होती. रामानंदनगर पोलिसांत दाखल तक्रारीवरून पोलिस पथकाने तीन भामट्यांना गुप्त माहितीवरून अटक केली असून त्यांच्याकडून रिक्षासह चोरुन नेलेल्या बकऱ्या जप्त केल्या आहेत.

विजयकुमार नंदलाल कुमावत यांच्या राहत्या घरून वरील जनावरे चोरीला गेली होती. दाखल गुन्ह्यातील संशयितांचा शोध सुरु असताना सहाय्यक निरीक्षक विठ्ठल पाटील यांच्या गुन्हे शोध पथकातील संजय सपकाळे. (Three of goat thief gang detained along with rickshaw jalgaon crime news)