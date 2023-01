Jalgaon News : त्या मृत्यू अहवाल पाठविण्याचे पोलिस महासंचालकांचे आदेश

By

भुसावळ : शहरातील डीएल हिन्दी हायस्कूलजवळ असलेल्या फालकनगर भागातील आर. के. हाईट्स या पाच मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे.

या ठिकाणी मालकाच्या हलगर्जीमुळे अपार्टमेंटमध्ये विद्युत वाहक वायरी उघड्यावरच पडल्याने काम करणारा नरेंद्र नानकराव वाडेकर (वय ३५, रा. सरस्वतीनगर भुसावळ) या मजुराला २४ डिसेंबरला विजेचा धक्का लागल्याने मृत्यू झाला होता. (To send death report Orders of Director General of Police Jalgaon Crime News)

या प्रकरणी पोलिस महासंचालकांनी मृत्यूचे शवविच्छेदन व अहवाल तत्काळ पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. या अपघातप्रकरणी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यातर्फे घटनास्थळांचा पंचनामा करण्यात आला आहे.

हा अपघात विद्युत अपघात असल्याने नियमानुसार महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग परिसर आकाशवाणी केंद्राच्या मागे जळगाव या खात्यामार्फत चौकशी सुरू आहे. अपघात प्रकरणी निष्कर्ष काढण्यासाठी पोलिस ठाण्याकडून अपघाताची प्रत मिळणे आवश्यक आहे.

