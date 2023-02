Jalgaon Crime News : पत्नीसोबत अनैसर्गिक संबंध ठेवून छळ

जळगाव : इच्छेविरुद्ध अनैसर्गिक संबंध ठेवून वर्षभरापासून छळ होत असल्याची तक्रार शनिपेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वास्तव्यास असलेल्या ३० वर्षीय विवाहितेने दिली आहे.

मात्र, पतीने घर सोडून पोबारा केला. नागपूर येथील रुणीचा विवाह २०१७ मध्ये जळगावच्या योगेशसोबत झाला. व्यवसायानिमित्त हे दांपत्य बाहेरगावी वास्तव्यास होते. दोन वर्षांपूर्वी ते जळगावला परतले. वर्षापासून पती-पत्नीमध्ये खटके उडण्यास सुरवात झाली. (Torture by having unnatural relations with wife husband left house and went missing before police complaint Jalgaon News )

विवाहितेला पती मोबाईलवर अश्‍लील व्हिडिओ दाखवून निसर्ग नियमाविरुद्ध संबंध ठेवून पत्नीचा छळ केला जात असल्याचे पीडितेने तिच्या आईला कळविले.

त्यावरून विवाहितेची आई जळगावमध्ये दाखल झाली. मात्र, तत्पूर्वीच पीडितेच्या पतीने घर सोडून पोबारा केला आहे. पीडितेने गुरुवारी (ता. २) दिलेल्या तक्रारीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात पतीविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद झाली. महिला उपनिरीक्षक प्रिया दाता तपास करीत आहेत.

