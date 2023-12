Jalgaon Crime News : सुसाट वाळू ट्रॅक्टरचालकाची मुजोरी; वकिलास धमकावून ठार मारण्याची धमकी

Jalgaon Crime News : शहरातील शिवाजीनगर परिसरातून वेगात ट्रॅक्टर नेणाऱ्या चालकाला थांबवत हळू चालविण्याचे सांगितल्याचा राग आल्याने ट्रॅक्टरचालकाने एका वकिलाला शिवीगाळ करत ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार गुरुवारी (ता. १४) रात्री साडेअकराला घडला.

याप्रकरणी शुक्रवारी (ता. १५) दुपारी दीडला ट्रॅक्टरचालकाविरोधात शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(tractor driver abuse lawyer and threatened to kill him jalgaon crime news)