Jalgaon Crime News : व्यापाऱ्याला मारहाण करणाऱ्या दोघांवर गुन्हा दाखल

Jalgaon News : दुचाकीची हवा काढण्यावरून वाद होऊन बळीराम पेठेतील व्यापाऱ्याला दोघांनी दुकानात घुसून बेदम मारहाण करणाऱ्यावर दोघांवर गुन्हा दाखल झाला.

बळीराम पेठेतील केडी प्लाझामध्ये कमलेश सदानंद मोतीरामानी (रा. गणपतीनगर) यांचे दुकान आहे. बुधवारी (ता. १४) रात्री साडेआठच्या सुमारास एका महिलेच्या दुचाकीच्या चाकाची हवा कुणीतरी काढली होती. (Trader assaulted case has been registered against two Jalgaon Crime News)

याबाबत मुजहीर बशीर शेख (रा. बळीराम पेठ) आणि हिमांशू सुदीप दास (रा. मेहरुण) यांनी व्यापारी कमलेश मोतीरामानी यांच्यावर संशय घेऊन त्यांच्या दुकानात शिरले आणि त्यांनी कमलेश मोतीरामानी यांच्यावर हल्ला करीत त्यांना मारहाण केली.

त्यांनी दुकानातील साहित्याची नुकसान करून ते निघून गेले. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजही ताब्यात घेतले आहे.

याप्रकरणी कमलेश मोतीरामानी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात संशयित मुजहीर बशीर शेख आणि हिमांशू दास यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. हवालदार रवींद्र सोनार तपास करीत आहेत.

