Jalgaon News : शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यास गुजराथमधून अटक

पाचोरा (जि. जळगाव) : पिंपळगाव हरेश्वर (ता. पाचोरा) पोलिसांनी शेतकऱ्यांचा कापूस घेऊन त्यांचे पैसे न देता फसवणूक करणाऱ्या राजू पाटील (रा. वाडी, ता. पाचोरा) या व्यापाऱ्यास वर्षभरानंतर ताब्यात घेण्यात यश मिळविले आहे. (trader Cheating farmers by taking cotton without paying them was arrested from Gujarat jalgaon news)

पिंपळगाव हरेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांनी राजू पाटील या व्यापाऱ्यास सुमारे एक कोटी रुपयांचा कापूस दिला होता. पेमेंट आठ दिवसांत देतो, असे सांगून तो फरारी झाला होता. परंतु पैसे मिळत नसल्याने व फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने शेतकऱ्यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेंद्र वाघमारे व उपनिरीक्षक अमोल पवार यांना सर्व प्रकार सांगितला.

फसवणूक रकमेचा आकडा मोठा असल्याने त्यांनी पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, अपर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, पोलिस उपअधीक्षक भारत काकडे यांना सांगितले. वरिष्ठांचे आदेश व शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार तपास पथके नेमण्यात आली.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

हेही वाचा: Rate Hike : केळी भावात 10 दिवसात प्रतिक्विंटल 450 रुपयांची वाढ

जितेंद्र पाटील व मुकेश लोकरे यांच्या पथकाने सर्व माहिती जमा केली, मोबाईल रेकॉर्ड काढले. संशयित व्यापारी गुजरातला असल्याचे कळाल्याने त्यांनी गुजरात गाठले. स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊन संशयिता शिताफीने पकडले. त्यास पाच दिवसांची पोलिस कस्टडी मिळाली आहे.

हेही वाचा: Godri Kumbh : गोद्री बंजारा समाज कुंभासाठी मोफत बससेवा