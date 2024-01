Jalgaon Truck Association Protest : आरक्षण हटविल्याप्रकरणी महापालिकेवर धडकणार ट्रक मोर्चा; ट्रक ओनर्स असोशिएशन

Jalgaon Truck Association Protest : महापालिके असोदा शिवारातील दूरदर्शन टॉवर जवळील तब्बल सतरा एकर जागेवर ट्रक टर्मिनससाठी असलेले आरक्षण कुणासाठी हटविले असा सवाल ट्रक ओनर्स असोशिएशनतर्फे विचारण्यात आला आहे.

महापालिकेने हे आरक्षण कायम करावे या मागणीसाठी महापालिकेवर भव्य ट्रक मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा ट्रक ट्रान्सपोर्ट ॲंड ओनर्स असोशिएनचे अध्यक्ष जसपालसिंग बग्गा यांनी दिला.(Truck march will hit municipal corporation in case of removal of reservation jalgaon news)