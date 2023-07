Jalgaon Accident News : चालकाच्या नियंत्रणामुळे ट्रक अपघात टळला; बोदवड शहरातील रस्ता दुरवस्थेचा फटका

Jalgaon Accident News : शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन मार्गक्रमण करावे लागत आहे. ( truck skidded and going to overturned on bad road jalgaon accident news)

दरम्यान, मंगळवारी (ता. २५) सकाळी आंबेडकर चौकालगत खराब रस्त्यावरून मालाने भरलेला ट्रक जात असताना ट्रक घसरून उलटत असताना थोडक्यात वाचला.

जेसीबीच्या मदतीने हा ट्रक रस्त्यावर आणून रहदारी मोकळी केली गेली. मोठा अपघात टळला. रस्ते विकास महामंडळाकडून या रस्त्याचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून दिरंगाईने सुरू आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अतिक्रमणाच्या वादामुळे हा रस्ता ठेकेदाराने प्रलंबित ठेवला होता. त्यावर मार्ग निघून अखेर काम सुरू झाले. मात्र ते संथगतीने सुरू आहे.

एका बाजूचे कॉंक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्या मुळे एक बाजू सुमारे दीड फूट उंच झाली आहे तर दुसरी बाजू खाली आणि ती सुद्धा उकरून मुरूम टाकून ठेवल्याने पाणी साचून चिखलमय होते.

हा ट्रक जर उलटला असता तर मोठी दुर्घटना होऊन जीवितहानी होऊ शकले असती. त्यामुळे रस्त्याचे काम त्वरित मार्गी लावावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.