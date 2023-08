Jalgaon News : दोन बांधकाम मजूरांचा पाच दिवसांत मृत्यू

By

Jalgaon News : गणेश कॉलॉनीत बांधकाम साईटवर दुसऱ्या मजल्यावरून सेंट्रींग काम करणारा मजूर खाली पडल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.

रहिम कासम पिंजारी (वय ५२, रा. ममुराबाद) असे मृताचे नाव आहे. दरम्यान, गेल्या पाच दिवसांपुर्वीच सिंधी कॉलनीत चौथ्या मजल्यावरुन पडल्याने मजुराचा मृत्यु ओढवला होता. (Two construction workers die at construction site in 5 days jalgaon news)

सतत घडणाऱ्या या दुर्घटनांकडे अपघात म्हणुन बघीतले जात असले, तरी मानवी निष्काळजीमुळेच हे मृत्यु होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गणेश कॉलनी परिसरात निर्माणाधीन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर सेंट्रींगचे काम करत असतांना तोल जावुन पडल्याने रहिम कासम पिंजारी याचा मृत्यु झाला.

डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने अन्य मजूरांनी त्यास तातडीने जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन पाटील यांनी तपासून मृत घोषीत केले. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे. जिल्‍हापेठ पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

सुरक्षासाधनांचा अभाव

दरम्यान, गेल्या ३ ऑगस्टला सिंधी कॉलनीतही चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने शेख वाहिद शेख रफिक (वय ३४, रा. शाहुनगर) हा मजूर गंभीर जखमी झाला होता. उपचार सुरु असताना त्याचा मृत्यु झाला.

या दोन्ही घटनांमध्ये मजुरांच्या सुरक्षा उपाययोजनांची कुठलीच पुर्तता संबधीत ठेकेदारांकडून करण्यात आल्याचे दिसत नाही. तसेच, बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांना कुठल्याही सुरक्षा साधनांशिवाय वरच्या मजल्यावर काम करावे लागत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे.