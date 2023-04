Jalgaon News : पुतळे हटविल्याप्रकरणी दोघे न्यायालयीन कोठडीत; पोलिस कोठडीचे हक्क राखून ठेवले

Jalgaon News : शहरातील बी. जे. मार्केटसमोरील दीक्षितवाडी परिसरातील पुतळे हटविल्याप्रकरणी दोघे संशयितांना सोमवारी (ता. १०) पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दोघांच्या पोलिस कोठडीचे हक्क राखून ठेवत न्यायालयीन कोठडीत त्यांची रवानगी करण्यात आली. (Two in judicial custody in case of removal of statues Rights of police custody reserved Jalgaon News)

दीक्षितवाडी परिसरात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत भगवान गौतम बुद्ध या महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्थापना ३० ते ३५ वर्षांपासून करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच जागा मालकाकडून पुतळ्यासकट जागा खरेदी करण्यात आली.

त्यावरील पुतळे हटविण्यात आले. मात्र, जनक्षोभ लक्षात घेऊन ते पुनर्स्थापित करण्यात आले. याप्रकरणी जागामालक प्रशांत शरद देशपांडे आणि अमित एकनाथ पाटील यांच्याविरुद्ध जिल्‍हापेठ पोलिस ठाण्यात १६ मार्चला गुन्हा दाखल झाला आहे.

संतप्त जमावाने आंदोलनाची भूमिका घेत दोघा संशयितांच्या अटकेची मागणी लावून धरली होती. महिन्याभरापासून दाखल गुन्ह्यात जळगाव स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संशयित प्रशांत देशपांडे आणि अमित पाटील यांना सोमवारी दुपारी ताब्यात घेतले.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

दोघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने पोलिस कोठडीचे हक्क राखीव ठेवून दोघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील सुरेंद्र काबरा यांनी काम पाहिले.

आंबेडकर जयंतीची धास्ती

साडेतीन हजार पोलिसांची मजबूत फौज असताना, जिल्हा पोलिस दलास संशयित प्रशांत देशपांडे, अमित पाटील व त्यांनी आणलेला जेसीबीचालक तब्बल महिनाभर मिळून आले नाहीत.

जसजशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीची तारीख जवळ येऊ लागली, तसतशी धास्ती घेत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने दोघांना ताब्यात घेतले. या दोघांचा अटकपूर्व जामिनही न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.