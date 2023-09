Jalgaon Accident News : खासगी बस पुलावरून कोसळून दोन ठार; पिंपळकोठा गावाजवळील घटना

By

Jalgaon Accident News : एरंडोलकडून जळगावमार्गे छत्रपती संभाजीनगर येथे जात असलेल्या खासगी ट्रॅव्हल्स बसचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे बस कठडे तोडून पुलावरून कोसळल्यामुळे झालेल्या अपघातात बसचे चालक व सहाय्यक चालक ठार झाले असून, बसमधील अन्य दहा प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.

जखमींमध्ये दोन प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असून, त्यांच्यावर जळगाव येथे शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा अपघात आज सकाळी साडेआठच्या सुमारास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावरील पिंपळकोठा गावाजवळ घडला. (Two killed as private bus falls from bridge jalgaon accident news)

राजस्थानमधील निम का थाना येथून चौधरी यात्रा कंपनीची खासगी प्रवासी बस (क्रमांक एआर ०१, वाय ०००९) प्रवाशांना घेऊन छत्रपती संभाजीनगर येथे जात होती. बसमध्ये २९ प्रवासी व दोन चालक असे ३१ प्रवासी प्रवास करीत होते. बस राजस्थान, मध्य प्रदेश मार्गे धुळे येथून छत्रपती संभाजीनगर येथे जात असताना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावरील पिंपळकोठा गावाजवळ असलेल्या मित्तल कंपनीसमोरील पुलावर चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले.

चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे बस पुलावर असलेले संरक्षक कठडे तोडून पंधरा ते वीस फूट खाली कोसळली. बस खाली कोसळताच प्रवाशांनी जोरजोरात आरोळ्या मारून मदतीसाठी आरडाओरड केली.

बस पुलावरून खाली कोसळल्याचा आवाज ऐकून पिंपळकोठा व पिंप्री खुर्द येथील ग्रामास्थ तसेच शेतात काम करणाऱ्या मजुरांनी अपघातस्थळी धाव घेत जखमींना बाहेर काढून मदतकार्य सुरू केले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक सतीश गोराडे यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी अपघातस्थळी धाव घेऊन जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

दरम्यान, जखमींपैकी चार प्रवासी गंभीर जखमी असल्यामुळे त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून जळगाव येथे दाखल केले असता उपचारादरम्यान दोघांचा मृत्यू झाला तर दोघांवर उपचार सुरू आहे. तसेच उर्वरित दहा किरकोळ जखमींवर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कैलास पाटील, डॉ. मुकेश चौधरी, डॉ. रोहित पुराणिक यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी जखमींवर तत्काळ उपचार केले. शहरातील विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील घटनास्थळी जाऊन मदतकार्य केले. जखमींपैकी मुकेशकुमार शंकरलाल गुजर यांचा मृत्यू झाला असून, दुसऱ्या मृताची ओळख उशिरापर्यंत पटली नव्हती.

अपघातात रतनलाल कुमावत, दिलीपकुमार मेघवाल, दिनेशकुमार रतिलालकुमार, जयराम गुजर, महादेव प्रसाद्कुमार, राजेंद्र प्रजापती, देवेंद्र सोनी, सितारामकुमार, मुकेश गुर्जर, बळीराम सोनी, लक्ष्मी जांगीड (सर्व रा. राजस्थान) यांचा समावेश आहे. याबाबत रतनलाल कुमावत यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून खासगी बस चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक सतीश गोराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस तपास करीत आहेत.