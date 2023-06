Jalgaon Crime News : दोन अल्पवयीन मुलींचे एकाच गावातून अपहरण

By

Jalgaon News : जामनेर तालुक्यातील एकाच गावातून सतरा वर्षीय दोन मुलींचे अपहरण झाले. या प्रकरणी पहूर पोलिसांत अपहरण करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

याबाबत मुलींच्या आईने पोलिसांत तक्रार दिली, की दोन्ही मुली शेजारी शेजारी राहतात. त्यांना गावातच राहणाऱ्या संशयिताने काही तरी फूस लावून त्यांचे अपहरण करून त्यांना पळवून नेले. (two minor daughters Kidnapping from same village Jalgaon Crime News)

हा प्रकार समजल्यानंतर पीडित मुलींच्या नातेवाइकांनी त्यांचा सर्वत्र शोध घेतला. मात्र, या दोन्ही मुली कुठेही आढळून आल्या नाहीत.

अखेर शनिवारी (ता. १७) रात्री पीडितेच्या आईने पोलिसांत धाव घेतली. त्यांच्या तक्रारीवरून संशयित तुषार तडवी याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. भरत लिंगायत तपास करीत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?