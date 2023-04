Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरे 23 एप्रिलला जळगाव जिल्ह्यात! पाचोऱ्यात जाहीर सभा

By

Uddhav Thackeray : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (ठाकरे गट) हे २३ एप्रिलला जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. यामुळे ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला आहे. (Uddhav Thackeray on April 23 in Jalgaon district Public meeting in Pachora jalgaon news)

श्री. ठाकरे सकाळी अकराला विमानाने जळगाव विमानतळावर येतील. नंतर मोटारीने पाचोरा येथे रवाना होतील. पाचोरा येथे माजी आमदार (स्व.) आर.ओ. (तात्या) पाटील यांच्या स्मारकाचे अनावरण, मायकोरायझा लॅब चे उद्‌घाटन नंतर जाहीर सभा घेतील.

या दौरा नियोजनासाठी १५ व १६ एप्रिल रोजी ठाकरे गटाचे जळगाव जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय सावंत जळगाव व पाचोरा येथे येत आहेत.

हा दौरा यशस्वितेसाठी जळगाव जिल्ह्यातील शिवसेनेचे पदाधिकारी व शिवसैनिक यांनी आता पासूनच मेहनत घेऊन जास्तीत जास्त सभा मोठी होण्यासाठी कंबर कसली असल्याचे शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख गुलाबराव वाघ, जिल्हा प्रमुख विष्णू भंगाळे,

डॉ. हर्षल माने, दीपक राजपूत, समाधान महाजन, महानंदा पाटील व निर्मल सिड्चे संचालिका वैशाली पाटील- सूर्यवंशी, महापौर जयश्री महाजन (जळगाव), महानगर प्रमुख शरद तायडे, युवासेना विभागीय सचिव विराज कावडीया, विस्तारक चैतन्य बनसोडे, युवासेना जिल्हा युवाधिकारी नीलेश चौधरी, चंद्रकांत शर्मा, पियुष गांधी यांनी दिली.

माजी मुख्यमंत्री ठाकरेंचा असा आहे दौरा...

* सकाळी ११- जळगाव विमानतळावर आगमन.

नंतर पाचोऱ्याकडे वाहनाने प्रयाण करतील

* १२.३० : पाचोरा निर्मल सिड्स विश्रामगृहात आगमन

* १ ते २ -भोजन

* २ ते ३ -विश्रांती

* ३ ते ४ - राखीव

* ४.३०- तात्यासाहेब आर.ओ.पाटील प्रयोगशाळेचे उदघाटन

*५.१५ - तात्यासाहेब आर.ओ.पाटील यांच्या पुतळ्याचे उदघाटन

* ६.१५- एम.एम.महाविद्यालयाच्या मैदानावर जाहीर सभा

* ८.००- जळगाव किंवा छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना