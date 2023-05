Summer News : उष्माघाताने अनोळखी वृद्धाचा मृत्यू

Jalgaon News : नवीन बसस्थानकात अत्यवस्थ अवस्थेत आढळलेल्या अनोळखी वृद्धाचा जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू असताना, शनिवारी (ता. २७) दुपारी अडीचला मृत्यू झाला. उष्माघाताने या वृद्धाचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.

नवीन बसस्थानकात अंदाजे ६५ वर्षीय वृद्ध अत्यवस्थ अवस्थेत शुक्रवारी (ता.२६) दुपारी दोनच्या सुमारास आढळले होते. (Unidentified by heat stroke Death of an old man Jalgaon News)

शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक भरत सूर्यवंशी यांनी तातडीने खासगी वाहनातून त्यांना जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले.

त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना, शनिवारी त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन पाटील यांनी दिलेल्या माहितीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. हवालदार महेंद्र पाटील अधिक तपास करीत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?