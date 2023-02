KBCNMU Yuvaranga : फैजपूरच्या ऐतिहासिक भूमीत रंगणार युवारंग!

By

फैजपूर (जि. जळगाव) : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यार्थी विकास विभाग आणि फैजपूर येथील धनाजी नाना महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविद्यालय युवक महोत्सव (Youth Festival) 'युवारंग २०२२'चे आयोजन ९ ते १३ फेब्रुवारीदरम्यान करण्यात आले आहे. (University level inter college youth festival Yuvarang 2022 was organized from 9th to 13th February jalgaon news)

यात विद्यापीठ अंतर्गत १०४ महाविद्यालये व दोन हजार विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याची माहिती विद्यापीठ सुकाणू समितीने बुधवारी (ता. ८) धनाजी नाना महाविद्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

या समितीने माहिती देताना सांगितले, की विद्यापीठ २२ वर्षांपासून युवारंग आयोजित करीत आहे. त्यात एकट्या फैजपूरच्या धनाजी नाना महाविद्यालयाला ‘युवारंग’ आयोजनाची चौथ्यांदा संधी मिळाली आहे. फैजपूरच्या ऐतिहासिक प्रांगणावर हा उत्सव रंगणार आहे. युवारंगची जय्यत तयारी पूर्ण झाली आहे.

विद्यापीठस्तरीय या युवारंगात सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमातून नोंदणी सुरू आहे. या नोंदणीत १०४ महाविद्यालय सहभागी झाले आहे.

यात १५६८ विद्यार्थी व ३८३ सहकलावंत असे १९५१ कलावंत १७६ समूह व्यवस्थापक उपस्थित असणार आहे. दरम्यान पाच रंगमंच व २७ कला प्रकार असणार आहे. सादरीकरणासाठी पाच रंगमंच उभारण्यात आले आहेत.

या सर्व रंगमंचाना परिसरातील स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे देण्यात आली आहेत. प्रतिभागी स्पर्धकांपैकी प्रथम द्वितीय, तृतीय या क्रमांकाचे पारितोषिकसह स्पेसियल चॅम्पियशिप फिरता चषक या सोबतच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उत्तेजनार्थ एक फिरता चषक हे पारितोषिक यावर्षी देण्यात येणार आहे. तसेच पश्चिमात्य व नाट्य संगीत असे दोन नवीन कलाप्रकार यावर्षी समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.

तसेच यंदाचे युवारंग युवारंग शोभायात्रा न काढता होणार आहे. गुरुवारी (ता. ९) दुपारी १ ते ५ सहभागी संघाचे आगमन व नोंदणी होणार असून, सायंकाळी संघ व्यवस्थापकांची सभा होणार आहे. तसेच येणाऱ्या सर्व पाहुण्यांसाठी पाच दिवस निवासाची, जेवणाची व इतर सर्व

साधनसामुग्रीची व्यवस्था चोखपणे करण्यासाठी महविद्यालय सज्ज आहे, असे प्राचार्य डॉ. पी. आर.चौधरी यांनी सांगितले तर विष्णू भंगाळे यांनी युवारंगाची सुरुवात आणि आतापर्यंतचा प्रवास या संदर्भात माहिती देताना सुकाणू समितीच्या सर्व सदस्यांनी युवारंग २०२२ कशा पद्धतीने यशस्वी करता येईल.

या बाबतीत माहिती दिली. या वेळी विविध स्पर्धांची नियमावली आणि नियोजन या संदर्भात डॉ. सुनील कुलकर्णी यांनी माहिती दिली. या वेळी पत्रकार परिषदेला युवारंग २०२२ 'सुकाणू समितीचे सदस्य तथा विद्यापीठ कुलसचिव डॉ. विनोद पाटील, प्राचार्य. डॉ. पी. आर. चौधरी, कार्याध्यक्ष 'युवारंग २०२२' व रज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राजेंद्र नन्नवरे,

सदस्य तथा वित्त व लेखा अधिकारी एस. आर. गोहिल, विद्यार्थी कल्याण अधिकारी डॉ. सुनील कुलकर्णी, नवनियुक्त अधिसभा सदस्य विष्णू भंगाळे, डॉ. सुनिता पालवे डॉ. शिवाजी पाटील, स्वप्नाली महाजन, नेहा जोशी तसेच समन्वयक यवरंग डॉ. एस. व्ही. जाधव, सहसमन्वयक युवारंग डॉ. राकेश तळेले, उपप्राचार्य डॉ. उदय जगताप, उपप्राचार्य डॉ. एन. ए. भंगाळे, उपप्राचार्य प्रा. विलास बोरोले, प्रसिद्धी समितीप्रमुख डॉ. विजय सोनजे आदी उपस्थित होते.

सिनेकलावंत ओंकार भोजने शुक्रवारी करणार उदघाटन

युवारंग महोत्सवाचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी नऊला सिने नाट्य कलावंत ओंकार भोजने यांच्या हस्ते तर अध्यक्षस्थानी कुलगुरू प्रा. डॉ. विजय माहेश्वरी हे असणार आहेत.

तसेच कार्यक्रमाचे स्वागाताध्यक्ष संस्थेचे अध्यक्ष तथा आमदार शिरीश चौधरी हे राहणार असून, विशेष अतिथी म्हणून माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर, सहसंचालक उच्चशिक्षण विभाग संतोष चव्हाण, खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष नंदकुमार बेंडाळे उपस्थित राहणार आहेत.

