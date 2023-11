Jalgaon News : राष्ट्रीय महामार्गाची थातूरमातूर डागडुजी; वंचित बहुजन आघाडीचा आंदोलनाचा इशारा

Jalgaon News : शहरालगतच्या येथील राष्ट्रीय महामार्ग ५३ वर पडलेल्या खड्‍डयांची थातूरमातूर दुरुस्ती केल्याने पुन्हा रस्ता खराब होण्यास सुरवात झाली आहे. याबद्दल वाहनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, या कामाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी व पुन्हा चांगल्या दर्जाचे साहित्य वापरुन खड्ड्यांची डागडुजी करावी अशी मागणी येथील वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. या संदर्भात दखल न घेतल्यास, आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.(Vanchit Bahujan Aghadi demanded that potholes should be repaired of highway jalgaon news)

या राष्ट्‍रीय महामार्गाला धरणगाव रस्ता, पारोळा शहर, कासोदा रस्ता, चोरवड रस्ता, कजगाव रस्ता, उंदिरखेडे रस्ता व अमळनेर रस्ता असे अनेक महत्त्वपूर्ण रस्ते जोडले आहेत. या मुख्य रस्त्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून ठिकठिकाणी लहानमोठे खड्डे पडले होते. ज्यामुळे वाहनधारकांना खड्डे चुकवत वाहन चालवावे लागत होते.

या खड्ड्यांबाबत ‘सकाळ’ने देखील काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत, कजगाव रस्त्यालगत मुख्य रस्त्याची मुरूम टाकून थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. केवळ करायचे म्हणून हे काम केलेले दिसून येत आहे. या रस्त्यावर पारोळा शहराचे बस स्थानक आहे. या मार्गातून खाजगी वाहने, बसेस व इतर अवजड वाहने मोठ्या प्रमाणावर धावतात.

त्यामुळे मोठी रहदारी सुरु असते. असे असतानाही महामार्ग दुरुस्ती करणाऱ्या संबंधित विभागाने रस्त्याची डागडुजी योग्य पद्धतीने केलेली नाही. परिणामी, हे काम होताच काही ठिकाणी पुन्हा खड्डे पडण्यास सुरवात झाली आहे. कुटीर रुग्णालय ते अमळनेर रस्त्यापर्यंत देखील मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते.

मात्र, संबंधित विभागाने कजगाव चौफुलीवरीलच खड्डे बुजवले आहेत. इतर ठिकाणचे खड्डे अद्यापही जैसे थे आहेत. मुख्य रस्त्यावर डांबरीकरण करून खड्डे बुजवणे अपेक्षित होते. मात्र, खड्ड्यांवरच कच टाकून ते बुजवण्यात आले आहेत.

कजगाव रस्ता हा पारोळा शहराचा प्रवेशद्वाराजवळ असल्यामुळे या रस्त्यावरून शहराकडे तसेच कजगाव व जळगावकडे तसेच धुळेकडे देखील जाता येते. याच कजगाव चौफुलीवरून मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे खड्ड्यांवर कच खडी दाबली न गेल्यामुळे त्यावरून दुचाकीने कोणी वेगात आले तर दुचाकी घसरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील खड्डे जीवघेणे ठरु नये, यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने याबाबत योग्य ती दाखल घेऊन तसेच थातूरमातूर काम न करता योग्य पद्धतीने खड्डे बुजवावेत. या मुख्य रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे आहेत ते देखील तत्काळ बुजून राष्ट्रीय महामार्गाचा मुख्य रस्ता उत्तम पद्धतीने करावा जेणेकरून रहदारी सुरळीत होईल, अशी मागणी होत आहे.

‘वंचित’सह इतरही संघटनांचा इशारा

मुख्य रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या या विषयाकडे येथील वंचित बहुजन आघाडीने संबंधित विभागाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या रस्त्यावरील खड्डे योग्य पद्धतीने तत्काळ बुजवून वाहनधारकांना तसेच पायी चालणाऱ्या नागरिकांना त्रास होणार नाही

याबाबत महामार्ग प्राधिकरणाने दखल घ्यावी. थातूरमातूर डागडुजी झाल्यास वंचित बहुजन आघाडीसह शहरातील इतरही संघटनना आंदोलन करतील असा इशारा ‘वंचित’चे तालुकाध्यक्ष गौतम पवार यांनी दिला आहे.