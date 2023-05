Jalgaon News : रस्त्यांच्या निधीवरून शिवसेना-भाजपात संघर्ष; महासभेत गदारोळ

By

Jalgaon News : शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाकडून आलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या विशेष निधीवरून सत्ताधारी शिवसेना (ठाकरे गट) व भारतीय जनता पक्षात जोरदार शाद्बिक चकमक झाली. (verbal clash between Shiv Sena Thackeray group and BJP over road funding jalgaon news)

राज्यातील सत्ता काळात आलेल्या निधीतून ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी आपल्या प्रभागात जास्त कामे करून घेतली, असा आरोप भाजपने केला, तर आता राज्यात भाजप-शिंदे गटाची सत्ता असताना, शंभर कोटींच्या निधीतून सर्वांत जास्त कामे भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने केला. यावरून ठाकरे गटाला शिंदे गटाची साथ मिळाली.

शासनाने जळगाव शहरातील रस्ते कामांसाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी त्यांना महापालिकेच्या महासभेची मंजुरी आवश्‍यक आहे.

त्यासाठी क्रमांक १५ अन्वये हा विषय महासभेच्या पटलावर होता. त्यावेळी भाजप विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाच्या सदस्यांत जोरदार संघर्ष झाला. यात शिंदे गटानेही शंभर कोटींच्या प्रस्तावावर आपला आक्षेप नोंदवत शिवसेना ठाकरे गटाला साथ दिल्याचे दिसून आले.

असा झाला संघर्ष

सभा पटलावर प्रस्ताव आल्यावर सर्व प्रथम शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक ॲड. दिलीप पोकळे यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, की प्रस्तावाला आपला विरोध नाही. मात्र, शहरात रस्ते करताना महापालिका अधिकाऱ्यांचा त्यावर कोणताच अधिकार नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागच पाहणार आहे, हे चुकीचे आहे. त्यावर महापालिका अधिकाऱ्यांचा अधिकार असलाच पाहिजे. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या पाहणीनंतरच बिले निघाली पाहिजेत. त्यामुळे या कामांना मंजुरी देताना त्यात ही अट टाकावी.

शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रा. सचिन पाटील यांनीही या प्रस्तावाला आपली हरकत नोंदविली. ते म्हणाले, की सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पाहणी न करताच कमी अंतराचे रस्ते असतानाही त्या ठिकाणी भुयारी गटारी आणि क्रॉंकिटचे काम सुचविले आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. क्रॉंकिटीकरणाचे रस्ते करण्याअगोदर डांबरीकरणाबाबतही विचार करण्याची गरज होती.

अश्‍विन सोनवणे संतप्त

शंभर कोटींच्या निधीवर आक्षेप होत असताना, भाजपचे नगरसेवक डॉ. अश्‍विन सोनवणे संतप्त झाले. ते म्हणाले, की शहरातील रस्त्यांसाठी शंभर कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यावर अगोदरही बैठका झाल्या आहेत.

कोणीही बोलले नाही, आता आक्षेप घेऊन त्याला विरोध करीत आहात, हे चुकीचे आहे. त्या वेळी प्रा. सचिन पाटील यांनी सांगितले, की माझा विरोध नाही. मात्र, जी वास्तविकता आहे, त्याबाबत आपण सांगत आहोत. श्री. सोनवणे यांनी त्यांचे न ऐकताच पुन्हा संताप व्यक्त केला.

ठराविक लोकांच्या प्रभागांत कामे : सोनवणे

अश्‍विन सोनवणे यांनी सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकावर थेट आरोप केले. ते म्हणाले, की शासनाकडून आलेल्या २५ कोटी, ४२ कोटींच्या निधीतून आपण आपल्याच प्रभागात कामे करून घेतली आहेत.

आमच्या भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात एकही काम आपण घेतले नाही. त्यांनी उपमहापौर कुलभूषण पाटील, विष्णू भंगाळे, नितीन लढ्ढा, सुनील महाजन यांनी शासनाकडून आलेल्या निधीतून आपल्या प्रभागात जास्त कामे करून घेतली. महापौर, उपमहापौर संपूर्ण शहराचे असतात. त्यांनीही सर्व प्रथम संपूर्ण शहराचा विचार केला पाहिजे.

भाजप नगरसेवकांना झुकते माप : लढ्ढा

सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनीही डॉ. अश्‍विन सोनवणे यांना उत्तर दिले. ते म्हणाले, की आमदार सुरेश भोळे यांनी मंजूर करून आणलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून भाजपच्या प्रभागातील नगरसेवकांना झुकते माप दिले आहे. त्यामुळे तुम्ही आमच्यावर आरोप करीत आहात, हे चुकीचे आहे.

आमदारही संपूर्ण शहराचे : महाजन

विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन म्हणाले, की आमदार सुरेश भोळे सर्व शहराचे आमदार आहेत. मग त्यांनीही केवळ भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागाचा विचार न करता सर्वच शहराचा विचार करावयास हवा होता. तो त्यांनी का केला नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

बंटी जोशींनी मांडला हिशेब

महासभेत गदारोळ सुरू असताना, शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक अनंत ऊर्फ बंटी जोशी यांनी शासनाने घोषित करीत आलेल्या निधीचा हिशेबच मांडला. ते म्हणाले, की २५ कोटी निधी मंजूर केला, त्यावेळी तो निधीही खर्च होऊ शकला नाही, तो कसातरी खर्च झाला. त्यानंतर शंभर कोटी मंजूर झाला.

त्यापैकी केवळ ४२ कोटी आले. उर्वरित ६८ कोटी अजूनही हवेत कुठेतरी फिरताहेत. विशेष म्हणजे ४२ कोटींतून प्रत्यक्षात शासनाकडून ९ कोटीच आले आहेत. त्यात पाच कोटी महापालिकेने टाकले आहेत. म्हणजे हा निधीही पूर्ण आला, तर आता १०० कोटी मंजूर करण्यात आला आहे. आता त्याला मंजुरी कधी मिळणार, हाच प्रश्‍न आहे.

मनपा बांधकाम विभाग बंद करा : भंगाळे

शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक विष्णू भंगाळे म्हणाले, की सर्वच कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत असतील, तर महापालिकेचा बांधकाम विभागच बंद करून सर्व कामे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावीत.

अखेर शंभर कोटींवर मनपाचे लक्ष

शासनाकडून आलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभाग शहरातील रस्त्यांची कामे करीत असले, तरी त्यावर महापालिका अभियंत्यांची देखरेख असेल. त्यांच्या स्वाक्षरीनिशी रस्ताच्या कामाची तपासणी करून बिले काढण्यास मंजुरी दिली जाईल,

अशी अट टाकून शहरातील कामे करण्यास मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव शिंदे गटाचे नगरसेवक ॲड. दिलीप पोकळे यांनी दिला. सर्वानुमते तो मंजूर करण्यात आला.

दादागिरी, शिव्या देणाऱ्यांची कामे होतात : ॲड. हाडा

नगरसेवकांच्या प्रभागातील रस्ते कामाच्या मंजुरीबाबत भाजप नगरसेवक ॲड. शुचिता हाडा संतप्त झाल्या. त्या म्हणाल्या, ‘महापालिकेत जे दादागिरी करतात, शिव्या देतात, त्यांच्याच प्रभागात कामे होतात. अधिकारीही त्यांचेच ऐकत असतात. त्यामुळे आम्हाला सभ्यता सोडून प्रभागातील कामासाठी दादागिरी व शिवीगाळ करावी, असे वाटू लागलेय.

बरे झाले शिंदे गटात गेले : ज्योती चव्हाण

भाजप नगरसेविका ज्योती चव्हाण यांनी पक्षांतर करून शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांच्या प्रभागात तीन कोटी ८७ लाख रुपयांचे रस्ते व गटारींची कामे मंजूर झाली आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही विकासासाठी पक्षांतर केले सांगत होतो, ते हेच आहे.

आम्ही ते केले नसते, तर हा निधीही आम्हाला मिळाला नसता. आमदार भोळे यांना शंभर कोटींचा निधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर करून दिला आहे. मात्र, आम्ही शिंदे गटाचे असूनही आमच्या प्रभागात एक रुपयाही दिलेला नाही. त्यामुळे आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून याबाबत माहिती देणार आहोत.’