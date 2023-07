Jalgaon News: पशुवैद्यकीय दवाखाना ‘पशुपालकांच्या दारी’!

Jalgaon News : पशुस्वास्थ व पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांची बांधकामे व बळकटीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात ८० फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, यात जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव, एरंडोल, भुसावळ, जामनेर व चाळीसगाव या तालुक्यांचा समावेश आहे.

यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा केला. (Veterinary clinic Door of animal husbandry Approval in 5 talukas followed by Guardian Minister Patil Jalgaon News)

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी तत्काळ उपचारासाठी या फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची मदत होणार असून, पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या माध्यमातून ‘पशुपालकांच्या दारी’ अद्ययावत पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यासह महत्त्वाच्या गावांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध असली, तरी अनेकदा जनावरांना तत्काळ वैद्यकीय सेवेची आवश्यकता असते, नेमकी हीच समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

एका क्रमांकावरून मिळणार मदत

या योजनेच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याची सेवा घेण्यासाठी १९६२ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करावा लागणार आहे. फिरत्या दवाखान्यात तत्काळ उपचारासाठी आवश्यक असणारी सर्व उपकरणे, तसेच प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

एका फिरत्या दवाखान्याचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण तालुक्याचे असेल. एखाद्या पशुपालकाला जनावराच्या उपचारासाठी १९६२ क्रमांकावर कॉल करावा लागेल. याबाबतची माहिती राज्यस्तरीय कॉल सेंटरमध्ये घेऊन संबंधित फिरत्या दवाखान्यातील कर्मचाऱ्यांना तत्काळ मोबाईल कॉल व एसएमएसच्या माध्यमातून माहिती दिली जाईल.

त्यानंतर फिरता दवाखाना त्या पशुपालकाच्या घरी जाऊन त्याच्या जनावरावर उपचार करेल. फिरत्या दवाखान्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनाचा शासनाच्या विविध योजनांच्या जनजागृतीसाठीही उपयोग होणार आहे.

सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या मदतीला हे फिरते पथक उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्यात फिरता दवाखाना नाही, तेथील पशुपालक टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात. तेथून त्यांना त्यांच्या तालुक्यात उपलब्ध असलेल्या पशुवैद्यकीय चिकित्सा केंद्राबाबत माहिती व सल्ला देण्यात येणार आहे.

पशुपालकांना होणार लाभ

पालकमंत्री पाटील यांच्या पुढाकाराने जळगावनजीकच्या लांडोरखोरी उद्यानात अतिशय अद्ययावत प्राणी चिकित्सा केंद्र उभारण्यात येत आहे.

याच धर्तीवर आता पाच तालुक्यांमध्ये पशुंसाठी फिरता दवाखाना उपलब्ध झाल्याने हजारो पशुपालकांना त्याचा लाभ होणार आहे. यातून अनेक जनावरांचे प्राण वाचणार आहेत व शेतकऱ्यांना बसणारा आर्थिक फटका वाचणार आहे.