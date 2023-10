Jalgaon News : सर्पदंशाने मुलगी दगावल्याने संतप्त ग्रामस्थांचे उपोषण; वेळेवर उपचार न मिळाल्याचा ठपका

By

Jalgaon News : उंदिरखेडे (ता. पारोळा) येथील इयत्ता दहावीतील विद्यार्थिनी सुवर्णा पोपट पवार हिला सर्पदंश झाल्यानंतर येथील कुटीर रुग्णालयात इंजेक्शन उपलब्ध नसल्याने तसेच वेळेवर उपचार न मिळाल्याने तिचा मृत्यू झाल्या आरोप करीत संतप्त ग्रामस्थांनी कुटीर रुग्णालयासमोर गुरुवारी (ता. २६) उपोषण केले.

यावेळी कुटीर रुग्णालयाच्या ढिसाळ कारभार आणि सोयीसुविधांबाबत माजी पालकमंत्री डॉ. सतीश पाटील यांनी देखील राज्य सरकारवर रोष व्यक्त केला. रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही, ‘रेफर’चे प्रमाण वाढले आहे, खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी सांगितले जाते, अशा विविध कारणांमुळे रुग्णांना उपचारापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या वेळी माजी पालकमंत्री डॉ. पाटील यांनी ग्रामस्थांची समजूत काढत उपोषण सोडविले. (villagers go on hunger strike due to girl death jalgaon news)

उंदरखेडे (ता. पारोळा) येथील शाळकरी विद्यार्थी सुवर्णा पवार हिला १८ ऑक्टोबरला सर्पदंश झाला होता. या वेळी उपचारासाठी तिला कुटिर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तेथे सर्पदंशाचे इंजेक्शन नसल्यामुळे तिला पुढील उपचारासाठी धुळे येथे पाठविण्यात आले. अखेर ती फागणे येथे दगावली.

या घटनेमुळे संतप्त ग्रामस्थ यांनी कुटिर रुग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याबद्दल खेद व्यक्त करीत गुरुवारी (ता. २६) बेमुदत उपोषण करीत सुवर्णा पवार हिला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. ग्रामस्थांनी कुटीर रुग्णालयातील विविध सुविधांचा अभाव असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, तालुक्यातच सर्व सुविधा मिळाव्या, अशी मागणी लावून धरली.

या वेळी तहसीलदार डॉ. उल्हास देवरे, जिल्हा परिषद सदस्य रोहन पाटील, व्यापार व उद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष मनोराज पाटील, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष गौतम पवार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. देविदास चव्हाण, डॉ. नईम बेग, डॉ. राजेश वाल्डे यांच्यासह कलावंत नेतकर, सुधाकर पाटील, बापू शिंदे, दिगंबर पाटील, राजू देसले, डॉ. अजय सैंदाणे, दामू नेतकर, योगेश देसले, प्रकाश मराठे, रंगराव नेतकर यांच्यासह शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित होते.

‘आरएमओ’चे आश्‍वासन

कुटीर रुग्णालयातील असुविधा, रुग्णांना वेळेवर उपचार न मिळणे, उपचार न करता धुळे येथे उपचारासाठी रवाना करणे. ‘१०२ रुग्णवाहिके’वर चालक नसणे, डॉक्टरांचा अभाव आदींबाबत आपण तातडीने लक्ष द्यावे, अशा सूचना जिल्हा शल्यचिकित्सकांना डॉ. सतीश पाटील यांनी केल्यात. याबाबत आपण तातडीने लक्ष देण्याचे आश्वासित जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी केले.

पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदतीसाठी प्रयत्न

दहावीत शिक्षण घेणारी सुवर्णा पवार हिच्या मृत्युमुळे तिचे संपूर्ण कुटुंब दु:खाच्या खाईत लोटले गेले आहे. पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी डॉ. सतीश पाटील यांनी गटशिक्षणाधिकारी संजीव पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधत तत्काळ अहवाल तहसीलदारांकडे द्यावा व कुटुंबाला आर्थिक मदत कशी मिळेल, याबाबत आपण लक्ष घालणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, रुग्णालयाबाबत तक्रारी आल्यास खैर करणार नसल्याची तंबी देखील त्यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिली. या वेळी डॉ. पाटील यांनी ग्रामस्थांची समजूत काढत उपोषणाची सांगता केली.