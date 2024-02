Jalgaon: न्यायालयाच्या आदेशाचे CEOकडून उल्लंघन; कनिष्ठ अभियंतापदाचे समावेशन केले रद्द, व्यक्तीशः उपस्थितीचे आदेश

चाळीसगाव : जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी अंकित यांच्यासह ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने दोघांना न्यायालयात व्यक्तिशः उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (Violation of court order by CEO Inclusion of junior engineer canceled order of personal attendance Jalgaon)