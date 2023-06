Jalgaon Water Supply : शहरातील पाणीपुरवठा आज पुन्हा बंद

Jalgaon News : महावितरण कंपनीने १३२ केव्ही वीज उपकेंद्राच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम हाती घेतल्याने वाघूर पाणीपुरवठा यंत्रणेतील पंपिंगचा वीजपुरवठा होणार नाही. परिणामी, शनिवारी (ता. १७) जळगाव शहरात पाणीपुरवठा होऊ शकणार नाही.

त्यामुळे शनिवारचा पाणीपुरवठा रविवारी होऊन त्यानुसार पुढील दिवसांचा पाणीपुरवठाही एका दिवसाने पुढे ढकलणयात आला आहे. (Water supply in city is off again today Jalgaon News)

वीज उपकेंद्रातील बिघाड, जलवाहिनी व व्हॉल्व्हमधील गळती, अशा विविध कारणांद्वारे जळगाव शहरातील पाणीपुरवठा वारंवार ठप्प होण्याचे प्रकार अलीकडच्या काळात खूप वाढले आहेत.

त्यामळे जळगाव शहरात बऱ्याचदा कृत्रिम टंचाई निर्माण होते. आता महापारेषण कंपनीने शनिवारी १३२ केव्ही उपकेंद्राच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे वाघूर पंपिंगचा वीजपुरवठा बंद राहील.

परिणामी, जळगाव शहरातील पाणीपुरवठाही शनिवारी बंद राहून तो एका दिवसाने पुढे ढकलण्यात आला आहे. १७ तारखेचा पुरवठा रविवारी (ता. १८), रविवारचा सोमवारी (ता. १९) व सोमवारी होणारा पाणीपुरवठा मंगळवारी (ता. २०) होईल.

