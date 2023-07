Jalgaon Water Scarcity : जिल्ह्यात जुलै महिन्यातही 33 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

Jalgaon Water Scarcity : राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाले असले, तरी जळगाव जिल्ह्यावर मात्र पाऊस अद्यापही रूसलाच आहे. जून महिन्यात केवळ ३६.५ टक्के पावासाची नोंद झाली आहे. मागील वर्षी जून महिन्यात सरासरी ७२.४ टक्के पाऊस झाला होता.

यंदा निम्मे पर्जन्यमान घटल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. जिल्ह्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पाणीटंचाईच्या उपाययोजना सुरूच आहेत. जुलै महिना सुरू झाला, तरीही समाधानकारक पाउस नसल्याने ३१ गावांत ३३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. (Water supply through 33 tankers in district in month of July jalgaon news)

राज्यात सर्वत्र पावसाचे दमदार आगमन झाले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, ठाणे यासारख्या ठिकाणी चांगला पाऊस होत आहे. जळगाव जिल्ह्यात मात्र अपेक्षेपेक्षा जून महिन्यात अत्यंत कमी पर्जन्यमान झाले. त्यामुळे जिल्ह्यात पेरण्याही पूर्ण झालेल्या नाहीत.

आठवडाभरापासून जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात पावसाने सर्वच तालुक्यांत हजेरी लावली. तरीही शेतकऱ्यांना अद्यापही दमदार पावसाची प्रतिक्षा आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ३६.५ टक्के पाऊस झाल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. अमळनेर व पारोळा तालुक्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याची नोंद झाली आहे.

तालुकानिहाय पावसाची टक्केवारी

जळगाव : २५.४

भुसावळ : १८.९

यावल : ३२.४

रावेर : ४०.९

मुक्ताईनगर : ३९.५

चोपडा : ३७.३

एरंडोल : ४९.३

चाळीसगाव : ४४.४

जामनेर : २४.५

पाचोरा : ४३.६

भडगाव : ३५.४

धरणगाव : २१.५

बोदवड : १४.७

अमळनेर : ५२.४

पारोळा : ६७.८

एकूण : ३६.५

३३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

जिल्ह्यात प्रामुख्याने ३१ गावांना ३३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे (कंसंत टँकरची संख्या). त्यात जळगाव तालुका- २ गावे (२), जामनेर- १० गावे (८), भुसावळ- २ गावे (३), बोदवड- १ गाव (१), पाचोरा- ३ गावे (५), चाळीसगाव- ९ गावे (१०), भडगाव आणि पारोळा तालुक्यातील प्रत्येकी दोन गावांना दोन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. दरम्यान, ७६ गावांमधील ८१ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे, तर दोन गावांना तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना करण्यात आल्या आहेत.

धरणसाठ्यात घट

धरण क्षेत्रातही पाऊस न झाल्याने धरणांमधील पाणीसाठ्यात घट झाली आहे. गिरणा धरणात २१.८४ टक्के पाणीसाठा असून, हातणूर ३८.८२ टक्के, वाघूर ५८.०७, सुकी ५८.७४, अभोरा ५३.०९, मंगरूळ ३९.७२, मोर ६१.८५, अग्नावती ००, हिवरा ४.४६, बहुळा १६.३८, तोंडापूर २५.११, अंजनी ९.१४, गूळ ६०.९२, भोकरबारी ००, बोरी ०० आणि मन्याड धरणात ६.५५, असा एकूण ३३.६३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

विशेष टंचाई आराखडा

साधारणतः पाणीटंचाई आराखडा मार्च ते जूनपर्यंत तयार केला जातो. ३० जूनपर्यंत पूर्वीचा पाणी टंचाई आरखडा सुरू होता. आता जुलै, ऑगस्टसाठी जिल्हा प्रशासनाने खास बाब म्हणून एक कोटी ९७ लाख ९३ हजारांचा विशेष टंचाई आराखडा तयार करून ठेवला आहे. त्यातून जुलै महिन्यात पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केली जाणार आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे यांनी दिली.