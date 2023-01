Jalgaon News : धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा?

By

जळगाव: धनगर एस.टी. आरक्षणासंदर्भात मूळ याचिकाकर्ते प्रबोधन मंचातर्फे उच्च न्यायालयात लढा सुरू आहे. सर्व याचिकांवर पुढील सुनावणी १६ फेब्रुवारीला न्यायालयाने निश्चित केली आहे. हस्तक्षेप अर्जकर्ते वनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासी समाज कृती समिती, आदिवासी हक्क संरक्षण कृती समिती यांची पुनरावलोकन याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

त्यांना ६ फेब्रुवारीपर्यंत स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने धनगर एस.टी. आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती मंचाचे राज्य संघटक चंद्रशेखर सोनवणे यांनी दिली. (Way of reservation open for Dhangar community State Organizer Chandrashekhar Sonawane Dhangar Samaj Chintan Parishad Jalgaon News )

येथील महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंचाद्वारे निमखेडी शिवारातील शिवधाम मंदिरात झालेल्या चिंतन परिषदेत ते बोलत होते. परिषदेत धनगर आरक्षणासंदर्भातील अंतिम सुनावणीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

श्री. सोनवणे म्हणाले, की घटनेत ‘धनगर’चे धनगड झाल्यामुळे धनगर समाज एस.टी. आरक्षणापासून ७५ वर्षांपासून वंचित आहे. ‘धनगड’ हा शब्द धरून घटनेने आधीच एसटीमध्ये आरक्षण दिले आहे. मात्र, ही जमातच अस्तित्वात नाही. समाजाने या कायदेशीर लढाईस तन-मन-धनाने मदत करावी.

जिल्हाध्यक्ष श्याम वर्डीकर यांनी प्रास्ताविक केले. अविनाश सावळे यांनी सूत्रसंचालन केले. महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा अमृता सावळे यांनी आभार मानले. महिलांचा हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम झाला. परिसरातील समाजबांधव उपस्थित होते.

