Jalgaon News : कौटुंबिक वादातून पत्नीचा खून; पतीस अटक

Jalgaon News : कौटुंबिक वाद टोकाला गेल्याने संतप्त झालेल्या पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड व फारशी टाकून तिचा खून केल्याची घटना सोमवारी (ता. १९) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास शहरातील गांधीपुरा भागात घडली.

पोलिसांनी संशयित पतीस अटक केली असून, त्यांची दोन अल्पवयीन बालके अनाथ झाली आहेत. दरम्यान, खुनाची घटना घडल्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

शहरातील गांधीपुरा भागातील होळी मैदान परिसरातील रहिवासी किरण महादू मराठे (वय ३५) व त्याची पत्नी हर्षदा किरण मराठे (वय २७) या पती-पत्नीमध्ये किरकोळ कारणावरून नेहमी वाद होत होता. तो पत्नीच्या वागण्याबद्दल संशय घेत होता.(Wife killed due to family dispute incident at Erandol husband arrested Children became orphans Jalgaon Crime News)

किरण मराठे खासगी कंपनीत काम करून परिवाराचा चरितार्थ चालवत होता. आज सकाळी पुन्हा दोघांमध्ये वाद झाल्यामुळे संतप्त झालेल्या किरण मराठे याने पत्नी हर्षदा हिस मारहाण करून डोक्यावर फरशीने जोरदार प्रहार केला.

डोक्यात फारशी मारल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झाल्यामुळे हर्षदा मराठे ही जागीच ठार झाली. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक सतीश गोराडे, सहाय्यक निरीक्षक गणेश अहिरे, उपनिरीक्षक शरद बागल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन हर्षदा हिस ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी हर्षदा मृत झाल्याचे सांगितले. किरण मराठे आणि हर्षदा मराठे यांच्यात यापूर्वी देखील वाद झाला होता. पोलिसांनी दोघांमध्ये समेट घडविल्यामुळे ते पुन्हा एकत्र राहत होते. हर्षदा मराठे हिचे वागणे बरोबर नसल्याचे कारण सांगत पती, पत्नीमध्ये कायम वाद होत होते. मृत हर्षदा हिने घटस्फोटासाठी अर्ज केला केला होता.

पती किरण याने पत्नीस अनेकवेळा समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तिच्या वागण्यात कोणताही बदल होत नव्हता. किरण व हर्षदा यांना नऊ वर्षांची मुलगी व सहा वर्षांचा मुलगा आहे.

दोघांच्या वादात आईचा जीव गेला तर वडील गजाआड गेल्याने दोन अल्पवयीन बालके अनाथ झाल्याची प्रतिक्रिया परिसरात व्यक्त केली जात आहे. मृत हर्षदाचे माहेर नंदुरबार येथील असून, रात्री उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.