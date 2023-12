Sakal Impact : ‘सकाळ’ वृत्ताची दखल; फैजपूरला ‘टी पॉइंट’च्या कामास सुरवात

Sakal Impact : शहराच्या उत्तरेस पोलिस ठाण्याजवळच कळमोदा रस्त्याला लागून असलेला टी पॉइंट परिसर विकासाअभावी घाणीच्या विळख्यात अडकला होता. नागरी सुविधेच्या दृष्टीने हा ‘टी पॉइंट’ विकसित व्हावा, अशी मागणी पुढे आली होती.

या विषयी ‘सकाळ’ने सचित्र वृत्त प्रसिद्ध केले होते. अखेर या टी पॉइंटच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे.(work of T Point has started in Faizpur sakal impact jalgaon news)