Sanjay Savkare | कार्यकर्त्यांनी पुढाऱ्यांच्या पाया पडू नये : आमदार सावकारे

भुसावळ (जि. जळगाव) : आपल्या आई-वडिलांच्या व देवाच्या जरुर पाया पडाव्या, पण माझ्या किंवा कोण्या पुढाऱ्यांच्या पाया पडू नये, असे मत आमदार संजय सावकारे यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त येथील बियाणी स्कूलच्या पटांगणावर सावकारे मित्र परिवारातर्फे आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते. याप्रसंगी विविध उपक्रम घेण्यात आले. या वेळी अमोल हरिभाऊ जावळे अध्यक्षस्थानी होते. (Workers should not fall at feet of leaders MLA Savkare Latest Jalgaon News)

सत्काराला उत्तर देताना श्री. सावकारे यांनी आगळेवेगळे भाषण केले. ते म्हणाले माझ्या वाढदिवसानिमित्त शहरात लावलेले सर्व शुभेच्छा बॅनर उद्याच काढून घ्यावे. शहर स्वच्छ व सुंदर करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. बॅनरमुळे होणारे विद्रुपीकरण थांबवावे. मी बऱ्याच वेळा वाढदिवसावेळी नागपूरला असतो. तेथे अनाथ मुलांच्या सान्निध्यात वाढदिवस साजरा करतो. मित्रमंडळी प्रेमापोटी असे सत्कार करतात.

मात्र त्यांनी हा पैसा सामाजिक उपक्रमांसाठी खर्च करावा. दूध संघाच्या निवडणुकीत झालेला विजय हा कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाचे फळ आहे, असे सावकारे म्हणाले. सत्कार समारंभात आई सुशिला सावकारे, पत्नी रजनी सावकारे यांची व्यासपीठावर विशेष उपस्थिती होती. या वेळी आमदार सावकारे यांची वहीतुला करण्यात आली.

या वह्या गरजू विद्यार्थ्यांना वाटल्या जाणार आहेत. या प्रसंगी भाजप पदाधिकाऱ्यांप्रमाणेच विविध सामाजिक संघटना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील खडसे गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. वाढदिवसानिमित्त दिवसभर व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून ते शकून इस्टेटमधील 'सुर-संगत' या शास्रीय व उपशास्त्रीय गायनाच्या कार्यक्रमाला सपत्नीक उपस्थित होते.

आरोग्य तपासणी, आहार वाटप

आमदार सावकारे यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रतिष्ठा महिला मंडळातर्फे व एकात्मिक बालविकास सेवा भुसावळ ग्रामीण यांच्यातर्फे तालुक्यातील तीव्र कमी वजनाच्या मुलांचे आरोग्य तपासणी शिबिर झाले. बालरोग तज्ज्ञ डॉ. नीलिमा नेहेते यांनी बालकांची तपासणी केली. या वेळी पालकांना कुपोषणाची कारणे, स्वच्छता, आहाराबाबत व गरोदरपणात मातेने घ्यावयाची काळजी, याबाबत मार्गदर्शन केले.

अतितीव्र कमी वजनाच्या ४२मुलांना मंडळातर्फे प्रोटीन पावडर, मल्टिव्हिटॅमिन व कॅल्शियम सीरप, आवश्यक औषधी सोबत पौष्टिक आहार वाटप करण्यात आले. शिबिराचे नियोजन मंडळाच्या अध्यक्षा रजनी सावकारे यांनी केले. प्रतिष्ठा महिला मंडळाच्या सचिव लता सोनवणे, जयश्री चौधरी, श्रद्धा चौधरी, रोझतकर यांची विशेष उपस्थिती होती.

