Jalgaon Crime News : तरुणाचा संशयास्पद स्थितीत आढळला मृतदेह; घात की अपघात?

Jalgaon Crime News : येथून जवळच असलेल्या फुलगाव शिवारातील पिंप्री- फुलगाव जुन्या मार्गावरील एका शेतात बुधवारी (ता. २८) तरुणाचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळून आला. या तरुणाचा घात झाला आहे की अपघात याविषयी त्याच्या मृत्यूचे सत्य हे शवविच्छेदन अहवालानंतरच समोर येणार आहे. (young man body was found in suspicious condition in field jalgaon crime news)

येथून जवळच असलेल्या फुलगाव- पिंप्री मार्गावर हा रात्रीच्या वेळी वर्दळ नसते. या मार्गावरील अविनाश पुंडलिक पाटील यांच्या शेतातील निंबाच्या वृक्षाखाली पंकज रामचंद्र सोनवणे (वय २०, रा. धामणगाव, ता.शहापूर, जि.बऱ्हाणपूर, मध्यप्रदेश) या तरुणाचा नग्न अवस्थेतील मृतदेह बुधवारी (ता. २८) सकाळी सातच्या सुमारास आढळून आला.

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आशिषकुमार आडसूळ, पोलिस उपनिरीक्षक परशुराम दळवी यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. मृतदेहाची ओळख पटत नसल्याने पोलिसांनी नागरिकांना अधिक माहिती देण्याचे आवाहन केले होते.

याप्रसंगी मुक्ताईनगरचे विभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा फॉरेन्सिक लॅबचे विकास वाघ, किरण चौधरी, योगेश वराडे, हरीश परदेशी तर डॉग स्कॉटचे ए. सी. परदेशी, मनोज पाटील व डॉग हॅप्पी, गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक किसन नजन पाटील, प्रमोद लाडवंजारी, नंदलाल पटेल, दीपक पाटील, वरणगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सलीम शेख, मनोहर पाटील, सुभाष माळी, अनिल कुंदले, ज्ञानेश्वर सपकाळे, होमगाई राजू फालक या सर्व यंत्रणांनी तपासाला सुरवात करण्यात आली.

मृतदेह वरणगाव पोलिसांच्या मदतीने वरणगाव ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी आणला असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक तपासणीच्या आधारे मृत व्यक्तीचा अपघात झाला असावा, असा अंदाज काढला. मात्र सत्य शवविच्छेदन अहवालानंतर समोर येणार असले तरी पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे त्याची ओळख पटली आहे.

तो मध्य प्रदेशातील रहिवासी असल्याची माहिती मिळाल्याने त्याचा नातेवाइकांना पोलिसांनी बोलावून घेतले असून, मृत पंकज सोनवणे हा थोडा वेडसर असल्याचे समोर आले आहे.

त्याचे आई-वडील चिंचोल (ता. मुक्ताईनगर) येथे शेतीकामानिमित्त आलेले असून, तो त्यांच्याजवळून महिनाभरापासून कुठेतरी निघून गेला होता, अशी माहिती मृताच्या नातेवाइकांनी दिली. पंकजचा मृतदेह त्याच्या नातेवाइकांकडे देण्यात आला असून, वरणगाव पोलिस ठाण्याचे फुलगाव येथील पोलिस पाटील प्रवीण रघुनाथ महाजन यांच्या फिर्यादीवरून अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.