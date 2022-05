Jalgaon : गावातील तरुणानेच अल्पवयीन मुलीस पळवले

By

जळगाव : कानळदा गावातून १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून (Kidnap) नेल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी एकावर जळगाव तालुका पोलीसात गुन्हा दाखल झाला आहे. जळगाव तालुक्यातील कानळदा येथे १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी कुटुंबीयांसह वास्तव्याला आहे. (young man from village kidnapped a minor girl of same village Jalgaon Crime News)

अल्पवयीन मुलीचे वडील शेतकरी आहेत. मुलगी रविवारी (ता. २२) सकाळी साडेअकरा वाजता घरातून अचानक बेपत्ता झाली. मुलीच्या पालकांनी तिचा परिसरात सर्वत्र शोध घेतला. मुलगी कुठेही आढळून आली नाही. मुलीच्या पालकांनी गावात राहणारा भावेश बळीराम बोरसे यानेच मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. मुलीच्या वडीलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जळगाव तालुका पोलीसात संशयित आरोपी भावेश बळीराम बोरसे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक गणेश सायकर करीत आहे.

