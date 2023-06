Jalgaon Crime News : दारूच्या नशेत शिवीगाळ करून लाथबुक्क्यांनी तरुणाला बेदम मारहाण

By

Jalgaon News : शहरातील लाकूडपेठ चौकात तरुणाला दुसऱ्या एका तरुणाने दारूच्या नशेत शिवीगाळ करून लाथबुक्क्यांनी मारहाण केली.

शिवाजीनगरमधील मारोती मंदिरामागे राहणाऱ्या रोहित संजय आकोलकर मंगळवारी (ता. २०) दुपारी अडीचच्या सुमारास लाकूडपेठ चौकात धर्मवीर डेअरीजवळ उभा होता.(young man was brutally beaten kicks after being drunk Jalgaon Crime News)

तेथे काही कारण नसताना गेंदालाल मिलमधील अल्ताफ याने दारूच्या नशेत शिवीगाळ करून रोहित यास लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली, तसेच लोखंडी वस्तू रोहितच्या डोळ्याजवळ व डोक्याच्या मागील बाजूस मारून दुखापत केली.

याबाबत रोहित याने बुधवारी (ता. २१) दुपारी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात अल्ताफविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक ललीत भदाणे तपास करीत आहे.

