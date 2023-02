Jalgaon News : खाकीच्या सतर्कतेने तरुणी सुखरूप; नागपूरची गतिमंद तरुणी जळगावात

जळगाव : नागपूर जिल्ह्यातील पाचपावली येथील २० वर्षीय गतिमंद तरुणी गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून घरातून बेपत्ता झाली होती. कुटुंबीयांनी मुलीचा शोध लागला नाही. संबंधित तरुणी डॉ. गिरीश खडके आणि पोलिसांच्या सतर्कतेने सुखरूप असून, तिच्या कुटुंबीयांना माहिती कळविण्यात आली आहे.

नागपूर पाचपावली येथील रहिवासी तरुणी गेल्या चार-पाच दिवसांपासून बेपत्ता होती. तरुणी गतिमंद असल्याने आई-वडिलांच्या मनात वाईट विचारांचे वादळ दाटत असताना मुलगी जळगावी सुखरूप असल्याची बातमी कानी पडली. पिता गौरीशंकर ईटनकर यांनी स्थानिक पोलिसांच्या सोबत जळगावला आले. (young woman safe by help of police Nagpur Matimand young woman in Jalgaon she went missing from Panchpaoli four days ago Jalgaon News)

डॉ. उल्हास पाटील हॉस्पिटल परिसरात कार्यरत डॉ. गिरीश खडके यांना शुक्रवारी सायंकाळी रुग्णालय परिसरात फिरत असलेली एक तरुणी मिळून आली. तिला बोलता येत नसल्याने, तसेच ती गतिमंद असल्याचे लक्षात आल्यावर डॉ. खडके यांनी जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते.

जिल्हा रुग्णालयातील डॉ. दिनेश कळसकर यांनी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल अनिल फेगडे, तसेच दिनेश पाटील यांना माहिती दिली. सहाय्यक फौजदार अनिल फेगडे, तसेच दिनेश पाटील यांनी मुलीला विश्वासात घेता तिचे नाव नेहा, तर गाव पोरपावली असल्याचे समजले.

तरुणीकडून तोडकी माहिती मिळाल्यावर सहाय्यक फौजदार अनिल फेगडे यांनी मुलीच्या कुटुंबीयांचा शोध घेत मुलीची खुशाली कळविली. कुटुंबीयांनी पोलिसांचे आभार मानत मुलीला घेऊन नागपूरची वाट धरली.

