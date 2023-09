Jalgaon News: लवकी नाल्यात वाहून गेल्याने तरुणाचा मृत्यू; 5 तासांनंतर सापडला मृतदेह

Jalgaon News : वरणगाव आणि परिसरात रात्रीपासून संततधार सुरू असल्याने आयुध निर्माणीकडे जाणाऱ्या लवकी नाल्याला आलेल्या पुरात ड्यूटीवर जात असलेला शुभम बबलू तायडे (वय २३, रा. भुसावळ) याचा वाहून गेल्याने मृत्यू झाल्याचे रविवारी (ता. १०) सकाळी आठला उघडकीस आले. (Youth dies after being swept away in river body was found after 5 hours Jalgaon News)

वरणगाव आणि परिसरात संततधारेमुळे शनिवारपासून नदी-नाले वाहत होते. रविवारी सुटीचा दिवस असला, तरी शुभम आयुध निर्माणीमध्ये दरबान म्हणून नोकरीवर असल्याने त्याला ड्यूटी होती.

तो सकाळी भुसावळच्या आनंदनगर येथून मोटारसायकलने (एमएच १९, डीआर ४०४६) ड्यूटीवर जात असताना लवकी नाल्यावरील पुलावरून पुराचे पाणी ओसंडून वाहत होते.

शुभमने मोटारसायकलवर पूल पार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाण्याचा प्रवाह अधिक असल्याने तो पाण्यात वाहून गेला.

माहिती मिळताच आयुध निर्माणीचे महाव्यवस्थापक अजय कुमार, कर्नल वैद्य, कर्नल चौधरी, अॅडली ऑफिसर मीणा, आयुध निर्माणी युनियनचे महेश पाटील, योगेश सूर्यवंशी, रवी सपकाळे आणि दरबान कर्मचारी घटनास्थळी पोचले.

वरणगावचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आशिषकुमार अडसूळ यांच्यासह नागेंद्र तायडे, प्रमोद कंखरे हे कर्मचारीही घटनास्थळी दाखल झाले. नाल्याच्या दोन्ही काठांवरून तब्बल पाच तास शोध घेऊनही शुभम सापडत नसल्याने शहरातील पट्टीचे पोहणारे राजेंद्र माळी यांनी नाल्यातील वाहत्या पाण्यात जाऊन त्याचा शोध घेतला.

त्या वेळी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास अवघ्या १०० मीटरवर शुभमचा मृतदेह काटेरी झुडपात अडकलेला आढळला. तसेच जेथून शुभम वाहून गेला तिथेच पुलाखाली त्याची मोटारसायकलही मिळाली.

पोलिसांनी मृतदेह वरणगाव ग्रामीण रुग्णालयात आणला असता वैद्यकीय अधिकारी डॉ. क्षितिजा हेंडवे यांनी शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. या प्रकरणी वरणगाव पोलिसांत आकस्मात मृत्यूची नोंद झाली.

दरम्यान, मृत शुभमचे वडील आयुध निर्माणीत नोकरीस होते. त्यांच्या निधनानंतर शुभमला त्यांच्या जागेवर दरबान म्हणून नोकरी लागली होती.

एकुलत्या एक शुभमला नोकरीला लागून तीनच वर्षे झाले होते. अद्याप लग्नही बाकी असतानाच काळाने घात केल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.