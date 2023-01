Jalgaon News : ट्रकच्या धडकेत तरुण जागीच ठार

By

चाळीसगाव (जि. जळगाव) : भरधाव ट्रकच्या धडकेत तालुक्यातील बिलाखेड येथील तरूण जागीच ठार झाला. ही घटना रविवारी (ता. १) दुपारी अडीचच्या सुमारास शहरातील मोठ्या पुलावर घडली आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी हा भीषण अपघात घडल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. (Youth killed on spot in collision with truck Jalgaon News)

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Fire Accident : अंबड औद्योगिक वसाहतीत कंपनीबाहेरील पुठ्ठ्यांना आग

बिलाखेड येथील विश्वनाथ विजय वाघ (वय ३२) हा तरुण स्कुटीने जात असताना अचानक आयशर ट्रकने (एमएच १८, बीजी १७९२) जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात विश्वनाथ विजय वाघ हा तरुण चाकाखाली दाबला गेला आणि जागीच त्याचा मृत्यू झाला.

या घटनेची माहिती कळताच शहर पोलिसांनी ‌घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली व मृतदेहाला ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. तत्पूर्वी घटना घडताच आयशरवरील चालक पसार झाला आहे. या प्रकरणी शहर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

हेही वाचा: Nashik Crime News : बहाणा करीत लुबाडलेली भांडी मालेगावमधून हस्तगत; संशयित फरार