Jalgaon Crime News : कारवर डांबर उडाल्याने दोन तरुणांना मारहाण

By

Jalgaon Crime News : शहरातील सुप्रीम कॉलनी परिसरात रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू असून घराबाहेरील कारवर डांबर उडाल्याने कार मालकाने मजुराला मारहाण केली.

मारहाणीवेळी एका मजुराला शस्त्राने हल्ला करून जखमी केले. दुसऱ्याला लोखंडी पाइपने मारहाण केली. (youths were beaten up by owner jalgaon crime news)

या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. तक्रारदार देणारे धर्मराज श्रावण ठाकूर (वय ४१, रा.डीएनसी कॉलेज, जुना खेडीरोड, जळगाव) हे रस्त्याची कामे करतात.

एमआयडीसी परिसरात सुप्रीम कॉलनीत रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू असून धर्मराज ठाकूर आणि त्यांचा सहकारी आकाश भील इथे काम करताना गल्लीत एका घरासमोरील स्वीफ्ट कारवर (एमएच २० व्ही १६७६) डांबराचा फवारा उडून गाडीचा रंग खराब झाला.

कारमालक अय्युब शेख याच्यासह शादी शेख व इतर देाघांनी काम करणारा आकाश याच्याशी वाद घालत त्यास मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

मजुराला मारहाण झाल्याने गोंधळ उडाल्यावर धर्मराज यांनी विचारणा केली असता, त्यांना मारहाण करण्यात करत शस्त्राने आकाश याच्यावर वार केला. लोखंडी पाईप मारून धर्मराज यांना जखमी केले. जखमींना रुग्णालयात हालवण्यात आले. सहाय्यक उपनिरीक्षक विजय पाटील हे तपास करत आहेत.