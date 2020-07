धन्यवाद अमर पोळ

पुणे: आपल्या नेहमीच्या दैनंदिन जीवनात आपल्याला असे अनेक लोक भेटतात जे कोणतीही अपेक्षा न ठेवता सतत वेगवेगळ्या मार्गाने मदत करीत असतात. कॅडबरी डेरी मिल्क तुम्हाला असे क्षण दाखवेल की जेणेकरून जमिनीवर राहून केलेले हे उत्तुंग काम कधीच वाया जाणार नाही. अमर पोळ यांनी ज्या प्रकारे गरीबांना मदत केली त्याबद्दल कॅडबरी डेरी मिल्ककडून त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद. अमरचे बालपण गुलटेकडी येथील झोपडपट्टीत गेले. आई घरकाम करायची. वडील रिक्षा चालक. प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही अमरने प्रारंभी महापालिकेच्या व नंतर न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये शालेय शिक्षण, तर गरवारे महाविद्या लयात पुढचे शिक्षण घेतले. शिक्षण सुरू असतानाच अमरने साक्षरता अभियानात भाग घेऊन घराजवळच्या महिलांसाठी रात्रीचा वर्ग सुरू केला. या वर्गात कष्टकरी महिला दिवसभराची कामे, घरची कामे उरकून शिक्षण घेत होत्या. पुढे वस्ती मधील निरक्षरांना शिकविण्याची संधी त्याला मिळाली. मात्र हे काम एकट्याने करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्याने ‘इच वन-टीच वन’नुसार वस्तीमधील शाळेत जाणारे विद्यार्थी शोधले. त्यांना प्रशिक्षण देऊन अमरने त्यांच्यावर निरक्षर असणारे आपले आईवडील व शेजाऱ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी दिली. या मुलांनीही हे काम मनापासून केले. हे काम करत असताना अमरचा वस्ती मधील मुलांशी संपर्क वाढला. त्यातून त्याला या मुलांच्या अडचणी लक्षात आल्या. मुलांना वस्तीमध्ये छोटी घरे असल्याने तसेच आजूबाजूचे वातावरण पूरक नसल्याने अभ्यास करायचा कसा, ही त्यांची सर्वात मोठी अडचण होती. त्यातूनच या मुलांसाठी अभ्यासिका सुरू करण्याची संकल्पना त्याला सुचली. त्यानुसार त्याने वसाहतीमध्ये छोटीसी अभ्यासिका सुरू केली. झोपडपट्टीतील गोरगरिबांची मुले रात्री याच अभ्यासिकेत शिकू लागली. काही दिवसांनंतर जवळच्याच महापालिकेच्या एका शाळेत शिक्षण मंडळाच्या परवानगीने सायंकाळचे वर्गही त्याने सुरू केले. साक्षरता अभियानामध्ये काम केलेल्या स्वयंसेवकांसाठी सुरू केलेला हा वर्ग सार्व जनिक झाला आणि ज्याला अभ्यास करायचा आहे, त्याने यावे, असे स्वरूप त्याला आले.

.

गुलटेकडी परिसरात १९९८ साली सुरू झालेल्या या उपक्रमाला २१ वर्षे होत आली. लॉकडाउनमुळे सध्या हे वर्ग बंद आहेत. आतापर्यंत एक हजाराहून अधिक विद्यार्थी या अभ्यासिकेतून बाहेर पडले आहेत. त्यातील अनेक जण चांगल्या हुद्द्यावर नोकरी करीत आहेत. दरवर्षी ५० नवे विद्यार्थी अभ्यासिकेशी जोडले जात आहेत आणि तेवढेच बाहेर पडतात. या अभ्यासिकेमुळे वस्ती मधील विद्यार्थी महाविद्यालयापर्यंत शिकू लागले आहेत. त्यांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रांची ओळख होऊ लागली आहे. मनपाच्या शाळेतील मुलांना वाचन, लेखन कमी येते हा गैरसमज या अभ्यासिकेच्या मुलांनी खोटा ठरविला आहे. अभ्यासिकेचे आता बाल शिक्षण मंचमध्ये रूपांतर झाले आहे. अभ्यासिकेत वर्ष भर विविध उपक्रम राबविले जातात. शालेय साहित्य वाटप, विद्यार्थ्यांचा कौतुक सोहळा, एका गावामध्ये निवासी उन्हाळी शिबिराचे आयोजन आदी उपक्रमांचा त्यात समावेश आहे.

Web Title: Cadbury Dairy Milk thanks to Amar Pol for his work during covid 19