धन्यवाद दिनकर बंदुके

पुणे: आपल्या नेहमीच्या दैनंदिन जीवनात आपल्याला असे अनेक लोक भेटतात जे कोणतीही अपेक्षा न ठेवता सतत वेगवेगळ्या मार्गाने मदत करीत असतात. कॅडबरी डेरीमिल्क तुम्हाला असे क्षण दाखवेल की जेणेकरून जमिनीवर राहून केलेले हे उत्तुंग काम कधीच वाया जाणार नाही. दिनकर यशवंत बंदुके यांनी ज्या प्रकारे गरीबांना मदत केली त्याबद्दल कॅडबरी डेरी मिल्ककडून त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद. कोरोनाने थैमान घातल्यानंतर अनेक जण भीतीने घरी बसले; पण अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी जीव धोक्‍यात घालून आजही ड्यूटी बजावत आहेत. आपले कर्तव्य समजून काम करत आहेत. ऍम्ब्युलन्स सेवा ही त्यातलीच. रुग्णवाहिका चालक इमानेइतबारे काम करत आहेत. त्यातीलच बंदुके हे एक. 58 वर्षीय बंदुके 30 जूनला सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीच्या अडीच महिने आधीच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळू लागले. त्यामुळे रुग्णवाहिका चालकांना रात्रीचा दिवस करावा लागत होता. वय झालेले, सेवानिवृत्ती तोंडावर आली असताना बंदुके घरीही बसू शकले असते. काही जण त्यांना तसा सल्लाही देत होते; पण त्यांच्यातल्या लोकसेवकाला हे मान्य झाले नाही. त्यांनी एकही दिवस सुटी न घेता आपले काम सुरूच ठेवले. ही सेवा त्यांनी निवृत्तीच्या दिवसापर्यंत इमानेइतबारे बजावली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्मृती रुग्णालयात रुग्णवाहिका चालक म्हणून बंदुके कार्यरत होते. ते म्हणतात, ‘‘मी जे काम करत होतो, ती लोकसेवाच आहे. या महामारीचा सर्वां ना एकजुटीने सामना करायचा आहे. महापालिका अधिकारी, कर्मचारी प्रत्येकावर एक जबाबदारी आहे. मृतदेहाची योग्य विल्हेवाट लावणे ही जबाबदारी माझ्यावर होती. अंत्यसंस्काराला काही मृतांचे नातेवाईक यायचे, तर काहींचे येत नव्हते. मग, आपणच देवाचं नाव घेऊन मृताला अखेरचा दंडवत घालायचा.’’ ते म्हणाले, ‘‘वायसीएममध्ये तीन शिफ्टमध्ये काम चालते. सर्व रुग्णवाहिका जुन्या आहेत. यामुळे रुग्णाला अत्यवस्थ स्थितीत आणताना मोठी कसरत करावी लागायची. नोकरीच्या तीस वर्षांच्या कालावधीत वाहनचालक म्हणून आरोग्य विभाग, नगर सचिव, कचरा वाहतूक आदी विभागांत काम केले. मात्र, या कामाचा अनुभव थरकाप आणणारा आहे. रात्री-अपरात्री कॉल यायचा. झोपेत असलो तरी डोळ्यावर पाणी मारायचं आणि हा कॉल पूर्ण करायचा. महापालिका प्रशासनाकडून मृतदेह स्मशानभूमीत नेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पीपीई किट, ग्लोज, मास्क, गॉगल, सॅनिटायझर पुरविले जायचे. किट घातल्यानंतरच आम्ही काम करायचो.’’

