नैसर्गिक साधनांतून चित्रकलेला आकार

सिंहगड रस्‍ता - चित्र म्हटलं की डोळ्यासमोर येते ते विविध रंग, ब्रश व इतर साहित्य. मात्र निसर्गाने दिलेल्या साधनांतूच रंग गोळा करून त्याचे चित्र काढण्याची अनोखी कला एका अवलियाकडे आहे. ते म्हणजे सिंहगड रस्ता परिसरात राहणारे संजय गंगाराम शिंदे. शिंदे हे चित्रकलेचे शिक्षक आहेत. लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड, फास्टेट फास्ट रेकॉर्ड होल्डरच्या उपक्रमात नोंद, चित्रकला निकेतन संस्थेचा कलाविश्‍व पुरस्कार, संकल्प प्रतिष्ठानचा संकल्प राजस्तरीय पुरस्कार, भारत सरकारच्या हस्तकला विभागात त्यांच्या कांदा व लसूण या कोलाज चित्रांची नोंद झाली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्त्व शिंदे यांच्या चित्रांनी केले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लोक कांद्याची साल, लसूणाची साल फेकून देतात. कांदा लसणाची साल कोणी वापरत नाही; पण या चित्रकाराने मात्र कोलाज कामास सुरवात केली. १९९५-९६च्या सुमारास त्यांनी हा प्रयोग पहिल्यांदा केला. कांद्याला तीन प्रकारच्या साली असतात; मात्र त्यातील केवळ सर्वांत बाहेरची साल उपयोगात येते. लसणाचीदेखील बाहेरची साल उपयोगात आणून त्यांनी चित्र साकारले. लसणाच्या पाकळ्यांमध्ये त्यांना पांढऱ्यासोबत निरनिराळे रंग मिळाले. त्यात त्यांना काही गुलाबी, तर निळ्या-जांभळ्या रंगाच्या साली मिळाल्या. कांद्यांच्या लाल सालीमध्ये अनेक छटा त्यांनी शोधून काढल्या. त्यातून त्यांनी काही रंग तयार केले. यात त्यांच्या पत्नी छाया शिंदे यांची मोलाची साथ मिळाली. भाजी आणायला बाजारात गेले की भाजीवाल्यांनी फेकलेल्या कांदा-लसणाच्या साली गोळा करणे आणि घरी घेऊन येणे. त्यातून साकारत गेली निरनिराळी चित्रे. स्वातंत्र्यवीर सावकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्यासोबतच विठ्ठल, सरस्वती, राधा-कृष्ण अशी चित्रे तर तयार केलीच; त्यासोबतच लॅंडस्केपदेखील तयार केले. पक्षी, निसर्ग, मनुष्य, त्यांच्या निरनिराळ्या भावातील चित्रे तयार केली. एका चित्राला किमान दोन ते तीन व जास्तीत जास्त १५ ते २० दिवस लागतात. ही चित्रे अगदी व्हिजिटिंग कार्डएवढ्या आकारापासून ते मोठमोठ्या पोस्टरच्या आकारापर्यंतची असतात. कॅनव्हास बोर्ड, माउंट बोर्ड, इत्यादी प्रकारात चित्रे केली आहेत. मुळातच शिंदे यांना चित्रकलेची आवड आहे. सिंहगड स्प्रिंगडेल शाळेत ते चित्रकलेचे शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. आपल्या अफलातून प्रयोगातून त्यांनी मुलांनादेखील नवी दिशा दिली आहे. चित्रकला ग्रेड परीक्षेसाठी विविध क्‍लास घेतात.

Web Title: Sanjay shinde Pictures taken from the onion and garlic years