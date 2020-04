महामार्गाच्या कामासाठी 1443 कामगार आले रस्त्यावर....

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील 266 किमीच्या चौपदरीकरणाचे काम लॉकडाऊनमध्ये अडकून पडले होते. केंद्र शासनाकडून रस्ते कामांना शिथिलता मिळाल्यानंतर निकषांचे पालन करत महामार्गावरील सहापैकी चार टप्प्यातील 178 किमीच्या कामाना सुरवात झाली. सुमारे 1443 कामगार कार्यरत झाले. त्यांची निवास व्यवस्था कामाच्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे 21 मार्चपासून चौपदरीकरणाचे काम बंद ठेवण्यात आले होते. या कामासाठी आलेले परराज्यातील कामगार साईटच्या जवळच राहत होते. काही आधीच गावी गेले होते. पावसाळ्यापूर्वी चौपदरीकरणाची कामे सुरू करण्याचे आदेश केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर रस्त्यांची जास्तीतजास्त काम पाऊस सुरू होण्यापूर्वी करा अशा सूचना ठेकेदारांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे काम रात्रंदिवस सुरू राहील. खेडपासून कुडाळपर्यंत सहा टप्प्यात कामे सुरू केली होती. लॉकडाऊनपूर्वी चार टप्प्यातील 50 टक्के काम पूर्णही झाले. त्यामध्ये कशेडी ते परशुराम घाट 44 किमीचे काम कल्याण टोलवेज इन्फास्ट्रक्चर कंपनीकडे आहे. तेथील 25 किमीचे पूर्ण झाले होते. शिथिलतेनंतर उर्वरित कामाला सुरवात झाली आहे. चिपळूण तालुक्यात परशुराम ते खेरशेत हे काम चेतक कंपनीकडे असून सध्या तिथे पाचशे कामगार काम करत आहेत. चौपदरीकरण ; चार टप्प्यात 178 किमीचे काम संगमेश्‍वर, रत्नागिरी, लांजा तालुक्यातून आरवली ते कांटे टप्प्याचे काम अद्यापही सुरू नाही. एमईपी कंपनीकडे हा टप्पा होता. तांत्रिक अडचणीमुळे हॅन कंपनीकडे काम सुपूर्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. कांटे ते वाकेड या भागात काम करण्यासाठी 37 कामगारांची नोंद आहे. वाटूळ ते तळगाव या भागात 707 कामगार काम करत आहेत. हे काम केसीसी बिल्डकॉन कंपनीकडे आहे.मुंबई-गोवा महामार्गासह गुहागर ते चिपळूण रस्त्यावर पावसापूर्वी कामे आणि महामार्ग कामासाठी 76 कामगार कार्यरत आहेत. मिर्‍या-रत्नागिरी-कोल्हापूर महामार्गावरील मिर्‍या ते शिरगाव, नाणीज ते करंजारी आणि साखरपा हायस्कूल ते मुर्शी येथील कामासाठी संबंधित कंत्राटदारांनी 80 कामगारांची नियुक्ती केली आहे. ठेकेदारांपुढे या अटी

कामगारांची निवास व्यवस्था कामांच्या ठिकाणी करून काम करताना सोशल डिस्टस्निगं ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कामगाराने मास्क बांधणे बंधनकारक असून वेळोवेळी सॅनिटायझरचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्या कामागारांची आरोग्य तपासणी करण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर सोपवण्यात आली आहे.

