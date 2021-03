भावाच्या लग्नासाठी पत्नीला सोडून महेश परतला; फर्स्ट शिफ्टचे ते बोलावणे ठरले यमाचे

चिपळूण (रत्नागिरी) : पोलादपूर तालुक्‍यातील चरई येथील महेश महादेव कासार या केवळ २६ वर्षीय तरुणाचा खेड तालुक्‍यातील घरडा केमिकल्स कंपनीमध्ये शनिवारी सकाळी झालेल्या दुर्घटनेत भाजल्यामुळे जागीच मृत्यू झाला. भावाच्या लग्नानिमित्त पत्नीला चरई येथे सोडून कामावर हजर होण्यास गेलेल्या महेशला सेकंड शिफ्टची ड्यूटी होती; मात्र त्याला फर्स्ट शिफ्टला बोलविण्यात आले आणि याच काळात ही दुर्घटना झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी मृत्यूमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. महेश महादेव कासार याने २०१८ मध्ये लोटे औद्योगिक वसाहतीमधील घरडा केमिकल्स कंपनीमध्ये नोकरी पत्करली. लग्न करून खेड भरणानाका येथील कालिकामाता मंदिराजवळील एका खोलीमध्ये संसारही थाटला. 8 एप्रिलला त्याच्या भावाचे लग्न असल्याने त्याने पत्नीला गुरुवारी चरई येथील घरी आणून ठेवले. त्याला शनिवारी सेकंड शिफ्ट होती; मात्र फर्स्ट शिफ्टला कामावर बोलवल्याने महेश तातडीने रवाना झाला. शनिवारी सकाळी साडेआठ ते नऊ वाजण्याच्या सुमारास घरडा केमिकल्स कंपनीत आग लागल्याची बातमी आल्यानंतर पोलादपूर येथे त्याचे वडील महादेव कासार यांना तसेच कुटुंबीयांना महेशबाबत चिंता वाटू लागली. काही मंडळी खेड तालुक्‍यातील कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये पोहोचली. हेही वाचा - सर्वसामान्यांना खाद्यतेलाची फोडणी झोंबली; दर वाढले, आर्थिक बजेट कोलमडले कानातील बाळीने जळालेला मृतदेह महेश याचा असल्याचे वडिलांनी ओळखले. शवविच्छेदन आदी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सायंकाळी चार वाजले. त्यानंतर मृतदेह चरई गावातील कासारवाडी येथे रवाना झाला. घरडा कंपनीतील सहकाऱ्यांसह अनेक ग्रामस्थ अंत्यदर्शनासाठी उपस्थित राहिले. अत्यंत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दुःखाने वडील स्तब्ध घरातील कर्ता तरुण मुलगा अचानक गमावल्याच्या दुःखाने वडील स्तब्ध झालेले दिसून येत होते. दिराच्या लग्नासाठी सासरी लग्नघरातील मदतीला आलेली महेशची पत्नी अकाली वैधव्य आल्याने शोकाकुल झाली होती. सहकारी मित्रपरिवारही शोकाकुल झाला होता. संपादन - स्नेहल कदम

