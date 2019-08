आंबेनळी अपघातातील मृतांच्या वारसांना कोकण विद्यापीठात नोकरी

रत्नागिरी - आंबेनळी घाटात बस कोसळून कोकण कृषी विद्यापीठातील 30 कर्मचारी ठार झाले होते. त्यांच्यापैकी 19 जणांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. गट क आणि ड संवर्गात त्यांची नियुक्ती होणार असून याबाबतचे आदेश आज देण्यात आले. कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या हस्ते या आदेशाची प्रत कुलगुरू डॉ. सावंत यांना मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत देण्यात आली. गेल्यावर्षी जुलैमध्ये कोकण विद्यापीठातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बसला आंबेनळी घाटात अपघात झाला होता. त्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या अपघातग्रस्त कुटुंबियांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत मागणी होती. त्यानुसार कृषी, वित्त, सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यवाही करून गट क व ड मधील 19 कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदावर नियुक्तीचा शासन आदेश आज काढण्यात आला. कृषी विद्यापीठाची बैठक आज मंत्रालयात कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी या निर्णयावर शिक्कमोर्तब करण्यात आले.

