सिंधुदुर्गात कोरोनाने आणखी एकाचा मृत्यू 

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यात आज 4 नवीन कोरोना रुग्ण मिळाले आहेत. 4 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आज सावंतवाडी तालुक्‍यातील इन्सुली येथील 66 वर्षीय पुरुषाचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे. त्यांना उच्च रक्तदाबाचा आजार होता. जिल्ह्यातील एकूण कोरोना बाधित संख्या 5 हजार 414 झाली आहे. यातील 4 हजार 993 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. 147 रुग्णाचे निधन झाले आहे. परिणामी जिल्ह्यात सक्रिय रुग्ण 268 राहिले आहेत. यातील 6 रुग्ण जिल्ह्याबाहेर जाऊन उपचार घेत आहेत. उर्वरित 262 रुग्णांवर जिल्ह्यातील विविध कोविड हॉस्पिटल किंवा होम आयसोलेशनमध्ये उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली. 268 रुग्ण सक्रिय असून त्यापैकी 5 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. हे चार रुग्ण ऑक्‍सिजनवर तर एक रुग्ण व्हेन्टीलेटरवर उपचार घेत आहेत. जिल्ह्याबाहेर जाऊन सहा रुग्ण उपचार घेत आहेत. आर.टी.पी.सी.आर टेस्टमध्ये 26 हजार 471 नमुने तपासण्यात आले. यातील 3 हजार 861 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज नव्याने 111 नमुने घेण्यात आले. अँन्टिजेन टेस्टमध्ये एकूण 18 हजार 116 नमुने तपासले. पैकी 1 हजार 715 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज नवीन 112 नमुने घेण्यात आले. आतापर्यंत एकूण 44 हजार 667 नमुने तपासण्यात आले. तालुकानिहाय पॉझिटिव्ह रुग्ण व कंसात मृत्यू झालेले असे ः देवगड 386 (9), दोडामार्ग 288 (3), कणकवली 1651 (36), कुडाळ 1221 (27), मालवण 444 (15), सावंतवाडी 760 (39), वैभववाडी 150 (7) , वेंगुर्ला 501, (10) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण 13 (1). तालुकानिहाय सक्रिय रुग्ण - देवगड - 37, दोडामार्ग - 19, कणकवली - 55, कुडाळ - 62, मालवण - 4, सावंतवाडी - 50, वैभववाडी - 6, वेंगुर्ले - 35. संपादन - राहुल पाटील

