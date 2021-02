रत्नागिरीत भाजप आक्रमक; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल 

रत्नागिरी : शहरातील सुधारित पाणी योजनेशी संबंधित असलेल्या आलिमवाडी येथील ३.८८ गुंठे जागा खरेदीविरोधात भाजपने नगरपालिकेवर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. वर्षभरात दहापट अधिक मूल्य देऊन ती जागा १ कोटी २७ लाखांना खरेदी केली. या व्यवहाराला पालिकेच्या सभेत भाजपने विरोध केला होता. त्याला न जुमानता सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर तो ठराव मंजूर केला. हा मनमानी कारभार, पैशाची उधळपट्टी यामुळे भाजप नगरसेवक समीर तिवरेकर यांनी पालिकेसह मुख्याधिकारी आणि मूल्यांकन करणारे अधिकारी यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. पालिका, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नीलेश भोसले यांनी यापूर्वी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. भाजपकडून दाखल झालेली ही दुसरी जनहित याचिका आहे. शहरामधील आलिमवाडी परिसरातील ३.८८ गुंठे जागा पालिकेने मनीष नलावडे यांच्याकडून १ कोटी २७ लाख ३२ हजार ५४१ रुपयांना खरेदी केली. सर्वसाधारण सभेत ठराव करून काही दिवसांतच खरेदीखत करण्यात आले. ही जागा नलावडे यांनी २०१९ मध्ये १७ लाखांना खरेदी केली. तीच जागा १ वर्षाच्या आत १ कोटी २७ लाख ३२ हजार एवढ्या चढ्या भावाने पालिकेने खरेदी केली. वर्षात १० पट अधिक मूल्य देऊन जागा खरेदी व्यवहार अतिरिक्त किमतीचा असल्याने भाजपच्या नगरसेवकांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले; मात्र विरोधाला न जुमानता ठराव बहुमताने मंजूर करून व्यवहार करण्यात आला. हेही वाचा- धोक्‍याची घंटा! मासेही बदलताहेत आपले अधिवास - मंजूर झालेल्या या ठरावाला व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीला भाजपचे नगरसेवक समीर तिवरेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. पालिकेची कृती ही कायद्याला छेद देणारी आणि पालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान करणारी आहे. लोकांच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २५ जानेवारी २०२१ रोजी ॲड. श्रीपाद मूर्ती आणि ॲड. अभिषेक पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली. भाजपने या जमीन खरेदी व्यवहाराला विरोध केला आहे. सभागृहात नगरसेवकांनी विरोधी मतदान केले. नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन दिले होते. पालिकेतील विरोधी पक्ष म्हणून जागरूकता दाखवत पैशाच्या मनमानी आणि या उधळपट्टीला भाजपने विरोध केला, तसेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

- ॲड. दीपक पटवर्धन, भाजप जिल्हाध्यक्ष रत्नागिरी संपादन- अर्चना बनगे

