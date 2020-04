गुहागरजवळील हा पूल होणार इतिहासजमा.......वाचा.......

गुहागर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेवा नदीवर मोडकाआगर येथे 44 वर्षांपूर्वी बांधलेला पूल आता इतिहासजमा होणार आहे. गुहागर-विजापूर महामार्गाच्या तीनपदरीकरणासाठी येथे नव्या पुलाचे काम शुक्रवार (ता. 24) पासून सुरू होत आहे. सध्याचा पूल १९७६ मध्ये धरणाचे काम सुरू असताना बांधण्यात आला होता. गुहागरपासून पाच किलोमीटरवर मोडकाआगर येथे रेवा नदीवर धरण बांधण्यात आले, तेव्हा गुहागर-चिपळूण रस्ता पाण्याखाली गेला. म्हणून 18 मीटर लांब आणि 7.5 मीटर रुंदीचा पूल बांधण्यात आला. पुलाचे बांधकाम दगडाच्या कमानीचे आहे. गेली 44 वर्षे गुहागर तालुक्‍याच्या विकासात योगदान देणारा हा पूल आता जमीनदोस्त होईल.

जुलै 2019 मध्ये पुलाला गळती लागल्यावर डागडुजी करण्याचा प्रयत्न महामार्गाच्या ठेकेदाराने केला. मात्र, प्रचंड पावसामुळे दुरुस्ती करणे अवघड बनले. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुलावरून होणारी वाहतूक नवा पूल होईपर्यत बंद केली. मोडकाआगर पूल बंद असल्याने वाहतूक रानवीमार्गे वळविण्यात आली. हा प्रवास खर्चिक आणि वेळखाऊ असल्याने दररोज प्रवास करणाऱ्यांसाठी डोकेदुखी बनली. पुलावरील वाहतूक बंद केल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी नोव्हेंबरपासून पुलावरून बेकायदा वाहतूक सुरू केली. लॉकडाउनमध्ये रस्त्यांची कामे करण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर बुधवारी (ता. 22) गुहागर-विजापूर मार्गावरील कामाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सभा झाली. या सभेतच मोडकाआगर पूल पाडून तेथे नव्या पुलाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली. 23 जूनपर्यंत पुलाचे काम पूर्ण होईल, असा आशावाद ठेकेदाराने व्यक्त केला. या संदर्भातील माहिती तहसीलदारांना गुरुवारी (ता. 23) महामार्ग प्राधिकरणच्या अभियंत्यांनी दिली आहे. उंची एक मीटरने वाढणार

सध्या पूल असलेल्या ठिकाणी पाच मीटर खोल पाणीसाठा आहे. शुक्रवार (ता. 24)पासून वाहतूक बंद करून जुना पूल तोडण्यात येईल. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या पुलाची रुंदी 16 मीटर व लांबी 20 मीटर असणार आहे. नव्या पुलाची उंची सध्याच्या पुलापेक्षा एक मीटरने वाढविण्यात आली. वाहतूक रानवीमार्गे वळवली

पुलाचे काम पूर्ण होईपर्यंत वाहतूक रानवीमार्गे वळविण्यात आली आहे. धरणाखालील रस्ता चालू झाला की दुचाकी व छोट्या गाड्यांना या रस्त्यावरून जाण्याची परवानगी देण्यात येईल, अशी माहिती तहसीलदारांनी दिली.

Web Title: This Bridge Near Guhagar Will Demolished