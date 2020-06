मिऱ्यात अडकलेल्या जहाजासंदर्भात कॅ. दिलीप भाटकर म्हणाले;

रत्नागिरी - मिऱ्या येथे अडकलेले जहाज अडकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही आम्ही ते काढू शकलो असतो आणि आता अमावस्येपूर्वी किंवा भर अमावस्येलाही काढण्याची आमची तयारी आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारे टग आणण्यापासूनचा खर्च संबंधित एजन्सीने करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे किंवा हमी दिली पाहिजे. परंतु, आतापर्यंत आमच्याशी कोणीही संपर्क साधलेला नाही, अशी माहिती मरिनर कॅ. दिलीप भाटकर यांनी दिली. दक्षिण आफ्रिकेहून शारजा-दुबईला जाणारे हे इंधनवाहू जहाज आहे; मात्र "निसर्ग' वादळासह इंजिन बंद पडले आणि एका क्रूला हृदयविकाराचा झटका आल्याने बंदर विभागाची परवानगी घेऊन नर्मदा जेटीला आश्रयाला आले. सुमारे पंधरा ते सतरा दिवस जहाज काढण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिसत नाही. या संदर्भात कॅ. दिलीप भाटकर यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले, आम्ही आतापर्यंत गुजरात, गोवा, कोकण किनाऱ्यावर अनेक अडकलेली जहाजे काढली आहेत. त्यांची दुरुस्ती करून सुखरूप संबंधित कंपनीच्या ताब्यात दिली आहेत. त्यामुळे मिऱ्या येथे अडकलेले जहाज आम्ही तेव्हाही काढले असते आणि आताही काढू शकतो. मग ते अगदी अमावस्येदिवशीही काढता येईल. मात्र, यासाठी मोठा खर्च आहे. यापूर्वी आम्ही स्वतःच्या खिशातील पैसे घालून जहाजे काढली आहेत. नंतर हे पैसे मागत बसावे लागतात हे योग्य नाही. ऍडव्हान्स पैसे किंवा खर्च देण्याची हमी मिळाल्यास आम्ही हे जहाज काढून देऊ शकतो. काढल्यानंतर त्याला जहाजातील पाणी पंपाने काढणे, गळती असेल तर ती दुरुस्त करून बंद करणे, ही सर्व प्रक्रिया यात येते. मात्र, आम्हाला अजून कोणी जहाज काढण्याबाबत विचारलेच नाही. दुरुस्ती झाल्यानंतर जहाजाला आश्रयासाठी जागा असायला हवी. ही जागाही माझ्याकडे आहे. अनेक जहाजांची दुरुस्तीही मे. मरीन सिंडिकेट प्रा. लि.च्या लावगण डॉकयार्ड कॅ. भाटकर यांच्या मालकीचे आहे. जहाज दुरुस्तीसाठी समुद्रातून बाहेर काढण्याची त्यांच्याकडे यंत्रणा आहे. आतापर्यंत अनेक जहाजांची त्यांनी दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे मिऱ्या येथील जहाज काढण्यापासून त्याच्या दुरुस्तीला कॅ. भाटकर यांची मोठी मदत होऊ शकते.



