रत्नागिरी- एसीबीच्या चौकशीनंतर ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्पन्नापेक्षा ११८ टक्के संपत्ती जास्त असल्याचा उल्लेख आरोपपत्रामध्ये करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आरोपपत्रात त्यांच्या पत्नी, मुलगा यांच्या नावाचा देखील नावाचा समावेश आहे. त्यामुळे साळवी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. (Case registered against thackeray mla Rajan Salvi Mention of wife and son as accused acb)